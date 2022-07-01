雙颱風？熱帶風暴艾利生成　暹芭料明升颱風離岸風力8號風球程度

強烈熱帶風暴「暹芭」在七一回歸日逐漸逼近，截至今日（1日）中午12時，三號強風信號生效。天文台預測，暹芭會在今明（2日）兩日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，其相關的外圍雨帶亦會帶來狂風驟雨及雷暴。天文台料明日本港離岸及高地間中達8級風，即已達八號風球風力。

另外，西北太平洋亦有另一熱帶氣旋生成，天文台料熱帶風暴「艾利」會在未來一兩日向偏北方向移動，不過預測路徑遠離香港，大致移向琉球群島一帶。而受活躍偏南氣流影響，預料本港下周沿岸天氣持續不穩定，多雲有雨天氣持續至下周六（9日）。



▼7月1日 3號風球下泳客清水灣二灘玩浪▼



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▼7月1日，三號強風信號生效，各區大風大雨▼



天文台表示，在正午12時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港以南約410公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。在過去數小時，暹芭繼續向西北移動，其相關的雨帶間中為廣東沿岸帶來大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，南部風勢較大。

天文台又料，按照現時預測路徑，暹芭今日大部分時間與香港保持超過300公里距離，預計三號強風信號會在下午5時前維持。隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。

2001年、2013年七一曾掛三號風球

根據天文台熱帶氣旋路徑資訊，料暹芭即將進入本港400公里範圍，其後一直保持近400公里距離。天文台又預測暹芭於明日早上8時增強為颱風，並在湛江市一帶登陸，周日（3日）減弱為強烈熱帶風暴。至於艾利則料於周日增強為強烈熱帶風暴，移向沖繩一帶。

值得一提的是，暹芭是回歸25周年以來，第三個熱帶氣旋令本港天文台，在七一發出熱帶氣旋警告。對上兩個熱帶氣旋，分別為2001年的颱風「榴槤」及2013年的強烈熱帶風暴「溫比亞」，兩次熱帶氣旋警告最高同為三號風球。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



▼美國全球預報系統GFS預測▼



內地中央氣象台預計，暹芭將以每小時15至20公里的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，最強可達強熱帶風暴級到颱風級，並將於明日下午到夜間在海南島東部到廣東西部一帶沿海登陸。至於艾利則料將以每小時15至20公里的速度向北偏西方向移動，強度緩慢增強，將於周日移入東海海域，然後轉向偏北方向移動。

天文台料今日雨勢有時頗大

本港天氣方面，天文台指今日吹偏東強風，離岸及高地間中吹烈風，以及大致多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。展望明日大致多雲，有狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。風力方面，料吹東風6至7級，離岸及高地間中8級。天文台又料，未來九日同樣多雲有雨，市民外出緊記帶備雨傘。

天文台料未來九日同樣多雲有雨。（天文台網頁截圖）

▼6月30日熱帶氣旋暹芭在七一回歸前夕逼近▼



▼6月30日熱帶氣旋暹芭襲港 有市民仍到石澳滑浪▼

