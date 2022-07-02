機場三跑7.8起有航班升降　中跑道關閉重新配置　料2024年完工

香港國際機場第三條跑道早在4月完成試飛，機場管理局今日（2日）宣布，將於下周五（8日）起安排航班在三跑升降，讓本港和海外業界熟習相關運作程序和協作安排，並會同時關閉中跑道以重新配置，預料整個三跑系統工程項目可如期於2024年完工。



▼機管局早前重新編配跑道▼



機管局早上發稿指，下周五開始安排航班在三跑升降，讓本地及海外航空業界持份者熟習相關運作程序及協作安排。當局又提到，三跑已於今年4月完成試飛，確保飛行設備、程序和跑道地面燈符合國際民用航空組織和民航處的要求，而機管局已於5月31日獲民航處發出已更新的機場營運牌照。

▼機管局早前重新編配部份停機位 為三跑準備▼



另外，中跑將同時於下周五起關閉，以作重新配置，連同其他三跑系統工程項目，包括二號客運大樓擴建、新 T2 客運廊、新旅客捷運系統及行李處理系統等，目標於 2024 年如期完成整項工程。

▼2021年9月7日 三跑鋪設工程竣工▼

