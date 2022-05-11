香港、深圳機場三跑先後擴展　陳帆：將展開大灣區機場群空域研究

香港機場第三跑道日前完成試飛，新跑道料今年內啟用，並預計2024年可完全轉用三跑道系統；同期間，深圳寶安機場亦正興建第三條跑道，有議員關注空域使用權上會否出現矛盾。

運輸及房屋局局長陳帆以書面回應立法會議員質詢時表示，由國家民航局、香港民航處和澳門民航局成立的「珠江三角洲地區空中交通管理規劃與實施三方工作組」，將會展開大灣區機場群空域規劃研究，探索應用新技術，推進大灣區空管運行的創新升級。



立法會選委界議員洪雯提出書面質詢，提到香港機場三跑系統及深圳寶安機場第三跑道，將分別於2024及2025年落成啟用，關注日後區內空域使用權，會否出現矛盾。她問到，港府是否已與內地及大灣區內其他機場協商，理順空域使用權。

陳帆以書面回覆稱，當局於2004年成立三方工作組，共同制訂合適措施，使區內各機場都可發揮最大效益，強調會全盤考慮大灣區内各機場發展及空域實際情況，包括香港機場三跑系統的運作需要，以及大灣區內其他機場的未來發展需求。

▼2021年9月7日 三跑鋪設工程竣工▼



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改善大灣區空域管理 鞏固香港國際及區域航空樞紐地位

陳帆續指，三方工作組於2021年完成粵港澳大灣區空域類比模擬工作報告，探索大灣區空域發展的多個思路。三方工作組未來會展開粵港澳大灣區機場群空域規劃研究，並繼續探索應用新技術，推進大灣區空管運行的創新升級。

另外，民航處會透過與國家民航局和澳門民航局，研究和落實各項改善大灣區空域管理措施，以循序漸進達至本港機場三跑道系統，每小時處理102班航班的長遠目標，鞏固香港國際及區域航空樞紐地位。