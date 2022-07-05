猴痘｜議員倡關口設猴痘測試　政府正與藥廠商討購買第三代疫苗

猴痘病例在全球多個地區出現，政府在今年5月去信全港醫生及私家醫院，要求呈報懷疑個案。當局亦在上月公布猴痘應變計劃，分為戒備、嚴重和緊急三個級別，並會適時啟動計劃。



立法會今日（5日）一個委員會會議上，多名議員關注本港防止猴痘病例輸入的措施，有建議關口應參考新冠肺炎的外防輸入做法，增設猴痘測試，又建議當局為市民恢復接種牛痘疫苗，以預防感染猴痘。衛生署首席醫生（緊急應變及項目管理）傅玉清表示，當局正與藥廠商討購買第三代猴痘疫苗，作為暴露前後的預防，目前未有計劃為全民接種猴痘疫苗。



新民黨選舉委員會界別議員黎棟國在會上質疑，政府網頁上關於猴痘的資訊不夠，市民未能清楚接收資訊，「700幾萬市民有幾多人真係瀏覽過網頁？」他又指，機場的前線人員有否受過培訓，直言當局僅做了初階、表面功夫。

議員楊永杰則表示，目前45歲以下人士未曾接種牛痘疫苗，憂慮他們對猴痘未有足夠保護力，並建議恢復接種牛痘疫苗。當局面對猴痘與新冠病情應大同小異，都要做好外防輸入及內防反彈。對於外防輸入，他建議在關口不僅設新冠測試，亦可增設猴痘測試。

猴痘病毒株。

醫務衞生局候任首席助理秘書長莊國榮表示，發燒是猴痘及新冠肺炎的共同病微，如有發燒個案出現，會立即送往公立醫院隔離。國家衞健委最近亦就猴痘發表入境安排指南，當局或會借鏡做法。

傅玉清指出，當局正與藥廠商討購買第三代猴痘疫苗，目前未有計劃為全民接種猴痘疫苗。至於疫苗的時間表、價錢等詳細資料，他表示，由於尚在洽談過程，故不能透露相關資訊。

▼張竹君向私家醫生發出以「警惕猴痘」為題的信件▼

