猴痘｜中國生物自主研發猴痘病毒核酸檢測試劑盒　已獲歐盟CE認證

猴痘（Monkeypox）疫情肆虐多國，引發廣泛關注之際，國藥集團中國生物診斷板塊上海捷諾生物科技有限公司快速自主研發出猴痘病毒核酸檢測試劑盒（熒光PCR法），並在近日獲得歐盟CE認證。



據微信公號「中國生物」介紹，該試劑通過實時熒光PCR法檢測猴痘病毒的特異性基因片段，可準確鑑別猴痘病毒，助力相關疾病的精準診斷與防控。試劑具有靈敏度高、特異性好的優勢，可檢出樣本中低濃度病毒，快速獲得檢測結果。通過猴痘病毒核酸檢測，為猴痘病毒感染提供分子診斷依據，實現疑似感染者的早期快速診斷。

日前，全球已有50多個國家和地區出現猴痘相關疫情，其爆發不足2個月，截至6月28日累計已錄得4780宗，更逐漸殺入亞洲，台灣、南韓及新加坡等地亦於上周錄得首宗輸入個案。世衛總幹事譚德塞6月29日在瑞士日內瓦就猴痘及新冠疫情大流行的最新疫情進行情況通報時，呼籲各國應盡快通過加強檢測來增大疫情監控力度，尤其是非洲多國目前亟需提升猴痘病毒的監測和實驗室診斷能力。

圖為美國疾病控制和預防中心（CDC）在2003年提供的顯微鏡照片，左邊為猴痘病毒。（AP）

另一方面，國家衛健委組織專家在原衛生部《猴痘流行病學調查原則（試行）》等三個技術方案的基礎上整合修訂形成了《猴痘防控技術指南（2022年版）》。指南指出，疫區歸國人員需注意自我健康監測，出現皮疹等症狀時，應主動就醫，並告知接診醫生疫區旅行史，以助於診斷和治療。若在國外有過接觸史和暴露史，尚未出現症狀，可主動聯繫當地疾控中心進行諮詢和報備。

指南又指，各級各類醫療衛生機構日常接診發熱伴出疹病人時，應注意詢問病例流行病學史，同時進行病原學篩查，排除水痘、風疹、麻疹或其他明確病因引起。現有入境人員隔離期間，在排查新冠病毒感染的同時，各地應主動對入境人員進行猴痘病毒排查，特別是入境前21天內有猴痘疫情報告國旅居史的人員，密切監測出疹情況，發現可疑人員或疑似病例，應按相關規定及時報告轄區疾控機構並轉送定點收治醫療機構。