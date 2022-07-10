馬拉松｜港超馬跑手黃俊橋　赴美挑戰長跑5400公里　背後有故事

超級馬拉松跑手黃俊橋(橋Sir)，早前完成環港48小時的「癲傻跑」。完成熱身後，他於周日(7月10日)啟程，展開五年環球長跑的第三站——挑戰全長5400公里的橫跨美國之旅。回顧十年前他開始跑超級馬拉松，皆因堅信前人能做到，自己亦做得到。千挑萬選之中，最後選擇在太平洋彼岸的美國挑戰，原來和一個殘疾長跑手有關。



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遇殘障跑手受啟蒙 覓得長跑初心「Stronger Together」

原本是攝影師的黃俊橋，因拍攝沙漠長跑賽，覺得長跑運動員十分有型，也相信自己能做得到，於是決心投入長跑這一條路。從一開始跑100公里，到現在挑戰數千公里，啟發橋Sir不斷挑戰自我的，是美國殘障長跑手Jason. P. Lester。橋Sir說Jason小時候因為車禍導致右手殘廢，仍能只靠一隻左手，完成游泳、三項鐵人等比賽，站到世界錦標賽的舞臺，甚至跑步橫越美國，歐洲和澳洲等地都一一「征服」，「我就覺得一個人咁勁，雖然無咗隻手，但係人生可以過得咁豐富，可以透過運動做咁多嘢，所以就好想模仿佢。」

2018年，橋Sir獲偶像Jason邀請，一起到夏威夷挑戰環島300英里長跑比賽，期間橋Sir腳踝受傷，一度欲放棄，但在Jason及後勤人員支援下，他最終挾傷成功征島。這次旅程令他感受到自己原來很幸運，身邊亦有許多守護天使，故欲進一步挑戰自己，仿效Jason訂立「五年環球跑計劃」。「選美國當然係因為佢，因為佢跑過。」

橋Sir笑言Jason是他的北極星，當自己感到迷失的時候，就會思考Jason會如何做，自己亦會跟從他的方向做。就像過去兩年因疫情關係，無法進行海外挑戰，「五年計劃」也被迫暫停。於是他選擇轉陣本地，先後舉辦用環保膠樽砌成的直立板環島活動、又攀爬獅子山162次，將慈善及運動結合。他說：「呢啲都係因為Jason，令我揾到原來我可以用運動去貢獻呢個世界。」久而久之，橋Sir也從長跑的生涯中，覓得自己的初心，是「Stronger Together」的信念，既希望能自我超越，也能帶動身邊的人一起透過運動貢獻世界。

團隊背後支援 前醫護後勤：我的角色是讓橋Sir專心跑步

既明言”Stronger Together”，赴美挑戰5400公里，當然不是單打獨鬥。黃俊橋背後有一群熱心的後勤團隊幫忙打點，讓他無後顧之憂專心跑步。這個後勤隊的大哥，便是退休醫護人員林國麟。林Sir和橋Sir於長跑班中結緣，當橋Sir告知學員們，他將會前往美國挑戰66號公路時，林Sir十分欣賞他「Stronger Together」的信念，便立刻舉手，決定同行。

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「一個咁長嘅美國之旅，係一定要有同行者可以支持佢，去做背後技術支援嘅嘢。」林Sir表示，後勤隊並非只是陪跑這麼簡單，不但要照顧橋Sir的身體狀況，提供藥物和物資，還要兼顧天氣、路面情況以及團隊之間的溝通。連橋Sir會何時到達下一個檢查點，後勤隊都必須瞭如指掌，提前到達接應橋Sir。林Sir笑言，做後勤分分鐘比跑步更忙碌：「他(橋Sir)能專注在跑步上，我的角色一定係其他，例如精神上或者係支援上嘅安排。」

黃俊橋也覺得後勤團隊十分可靠。「有林Sir一個有人生經驗嘅人喺我身邊，對於我嚟講，有好多嘢我可以交俾佢。」他坦言自己在美國徒步旅行的經驗不多，美國長征之旅充滿未知之數，有後勤隊的支持，他能更專注跑步。

以紋身審視人生 黃俊橋：紋身不是為了有型

作為一個超馬運動員，黃俊橋的挑戰均是以數千公里起跳。面對重重挑戰，體能固然重要，但他認為心理質素更加重要。除了練跑，他還會透過瑜伽、冥想等方式，來沉澱自己的心靈。橋Sir還有一種特別的方式，來提醒自己該如何看待人生，那就是紋身。

他全身十多個紋身圖案都有特別的含義，例如紋在手指的五個符號，代表構成宇宙的五大元素，「地」、「土」、「水」、「風」以及「空」。橋Sir表示，是用來提醒自己，要認識事物的實相，不要被虛假的現象所欺騙。他手臂上的「生命之樹」，象徵人既要腳踏實地，像樹一樣紥根於地面，亦要有向上的心，接受陽光與生命。

紋身並非為了「有型」，橋Sir說，是為了以最直接的方式，來提醒自己如何看待人生：「所以我將佢哋放喺好當眼嘅地方，用來提醒我自己……認清我哋個生活可以很豐盛，係我哋要選擇點樣過。」紋身就是他信念的象徵，尤其在日本縱斷跑時，便藉著身上「五大元素」的印記，平衡自己的身體狀況，鍛煉心智。