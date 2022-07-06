野豬｜禁餵區擬擴全港　學者：未能即時收效　殺豬令仍要維持

漁護署繼去年推出「殺豬令」後，近日再建議修例，將禁餵區範圍擴展至全香港，違例餵飼野生動物的市民最高可被罰款10萬元及監禁1年。香港大學生物科學學院首席講師侯智恒今日（6日）在電台節目表示，現時社會未有餵飼野生動物會干擾自然生態的意識，亦會令野豬闖入市區引致危險，認為擴大禁餵區範圍可教育市民，惟新例無法立即見效，故有必要保留「殺豬令」，並建議政府採納野豬關注組的建議，重推「捕捉、絕育、避孕、放回」計劃，雙管齊下解決野豬出沒的問題。



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侯智恒表示，早已要求政府擴大禁餵區範圍，因為社會仍未了解餵飼野生動物會干擾自然生態，亦會產生後續管理問題，即現時野豬出沒的問題，修例後可以向社會傳達正確訊息，並應向恆常餵飼野豬的人勸喻和執法，並加強有關宣傳，以產生阻嚇力。

他指，現時的禁餵區主要是針對餵飼猴子，故集中在九龍水塘「馬騮山」一帶，惟近十多年，愈來愈多人餵飼不同野生動物，包括野豬，這些動物的出沒範圍在禁制區外，故政府必須有全港性禁制餵飼才有望解決到問題。

現時禁止餵飼野生動物的地點為金山、獅子山及城門郊野公園、大帽山郊野公園的部分地區、大埔滘自然護理區、鄰近大埔道的郝德傑道地區，以及大埔道琵琶山段。（漁護署網頁圖片）

由於近年野豬滋擾主要由人為餵飼活動引起，漁護署正研究修訂《野生動物保護條例》（第170章）以擴大野生動物禁餵區範圍及提高罰則。（資料圖片 / 李澤彤攝）

至於修例後能否改變野豬向人索取食物的習慣，侯智恒認為，修例後能避免未有相關習慣的野豬，與人類發展親密關係，但相信短期內未必能解決已習慣向人取食物的野豬問題，而漁護署已有指引人道毀滅容易接近人、產生危險的野豬，形容是「痛苦中之一個解決方案」，認為人道毀滅的措施短期內仍要維持。

對於野豬關注組促請政府重推「避孕、捕捉、放回」，停止人道毀滅野豬，他認為政府應雙管齊下試行兩種方法，並視乎修例後市民和野豬的行為和反應再決定未來應對野豬的政策。

香港野豬關注組幹事黃豪賢亦表示，不反對政府擴大禁餵區範圍，惟更重要的是，政府在去年11月至今，已人道毀滅過百隻野豬，令市民憂慮在「殺豬令」下，野豬的生存狀況，便會更加主動餵飼野豬。

佢哋（野豬）既然都死，不如畀餐飽嘅佢食啦。 香港野豬關注組幹事黃豪賢

他促請政府立即撤回殺豬措施，以及重推「捕捉、絕育、避孕、放回」的計劃，增加市民對政府對野豬相關措施的信任。他又指，關注組未有見到當局加強巡查市民餵飼野豬的情況，尤其是野豬出沒熱點，「你有咁多資源去殺豬，點解唔可以聆聽下市民嘅意見，將呢啲資源撥返落去執法又好，巡查都好，去勸阻市民唔好去餵豬。」

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