自稱經理人誘少女到梯間測試　地盤工藉機舔胸及私處　認罪候判

曾有多次風化案底的地盤工人，向一名18歲少女訛稱是時裝公司經理人，指女方是適合當模特兒的人選，然後在後樓梯為少女作「敏感度測試」，包括要她解開胸圍，又舔少女的胸部和私處。地盤工今(8日)在區域法院承認非禮，求情時稱他要供養一家六口感到經濟壓力。法官把案押後至7月22日判刑，以待為被告索取心理、精神科及背景報告，期間被告需要繼續還柙。



被告鄔文豪（46歲），承一項非禮罪，指他於2021年4月22日，在深水埗一大廈的梯間非禮女子X。控方透露，被告在6次定罪紀錄，涉及17項案底，其中9項與本案類同。

在事主面前講電話稱找到模特兒

案情指，被告當日由深水埗地鐵站尾隨年僅18歲的X回家，兩人之後進入大廈升降機，被告按了5樓，但卻在10樓跟著X離開，並在梯間截停被告。被告自稱時裝公司的經理人，指X是適合的模特兒人選，隨即疑似接通一個電話並指已找到模特兒。

取出紙筆量尺為X度身形

兩人之後走到5樓至6樓的梯間，被告從背包取出紙筆及量尺，並量度X的身形。X隨後在被告要求下回家，更換恤衫及短褲後回到梯間，被告聲稱要進行「敏感度測試」，要求X拉高上衣及解開胸圍以露出其胸部，被告則用手指接壓X的胸部約5分鐘，並叫X以0至10度表示其痛感。

舌頭舔X私處約8分鐘

被告之後以舌頭舔X的胸部，X感到十分害怕其重複說「不」，被告進一步指示X除下短褲及內褲至膝頭位置，然後張開雙腿但眼睛不要看他。X隨即感到私處遭觸碰，發現被告以食指撩其私處，之後更以舌頭舔其私處約8分鐘，X對此感到害怕且暈眩，不斷重複說「不」，並要求被告讓她離開。被告在X整理好衣服後，尾隨X至家門才離開。X事後將事件告知母親並報警。

求情稱因經濟壓力犯案

辯方則求情指，無可否認被告犯下嚴重控罪，將面對為時不短的監禁，但被告在最早的時候認罪，案件只涉及一條控罪，並指被告須供養一家六口，因經濟壓力才會犯案。

案件編號：DCCC873/ 2021