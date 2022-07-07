鋼琴教師教琴非禮女童罪成　官指私密地方犯案情況嚴重　還柙候判

教育中心的鋼琴男教師，被指在教2名7及9歲的女童彈琴時，疑在指示她們的坐姿時非禮她們，案件今(7日)在九龍城法院裁決，裁判官梁雅忻認為兩女童不會誣衊被告，然而不能排除其中一名女童是在移動身體時碰到被告，故只裁定被告一項非禮罪成。梁官又指，被告作為教師，在私密地方對7歲女童做這樣事，案情嚴重，先為他索取心理及社會服務令報告，及女童的創傷報告，把判刑押後至7月22日，期間被告須還柙。



被告梁湛恩(33歲)，被控於2021年8月23日，在旺角太子道西某教育中心猥褻侵犯7歲女童X，，至於控他於2021年7月19日及7月26日，在同一地址猥褻侵犯9歲女童Y的兩項非禮罪名則不成立。

女童Ｘ稱被摸打冷震

案發時7歲的女童X在向警方錄取口供時透露，她第一次上被告的話時，被告曾撩起她的裙子，但她無法確定被告是否故意，她有告訴母親，母親認為是意外，事件不了了之。後來在另一次琴課時，被告走到她身後，她以為被告幫她整理衣服，被告卻把手伸入她的上衣內，並摸她的胸，她感害怕並「打冷震」及「起晒雞皮」，她下課後告知母親，母親向中心投訴而揭發事件。

女童Y稱穿裙被毛手毛腳

警方調查後，女童Y亦聲稱被告曾伸手入她衣袖內摸她腋下，直至她彈完樂曲，並讚她有天分。之後在另一次琴課時，她穿牛仔裙上課，她指被告曾用手掌摸她的臀部1至2分鐘。她之後改穿長褲上課便未再被摸。

官信女童不會刻意誣衊被告

梁官裁決時稱，認為女童X無論在向警方講上事件，或是在庭上的表現，均直率、坦白，談及細節時雖有緊張，但仍努力描述案發經過。辯方曾質疑X未有走開，但梁官認為，X當時正在上課，未必會即時反抗，或許感她因感到驚慌而不知所措，認為X並非心懷不軌和刻意誣衊被告，相反認為被告聲稱為X糾正坐姿的說法牽強和不合理，故裁定被告非禮X的罪名成立。

梁官又指，針對事主Y的兩項控罪，是警方調查X的投訴時揭發出來，梁官認為Y不會編造故事和落井下石，但不能排除Y是在移動身體時與被告有所接觸，認為案件存在疑點，故裁定針對Y的兩項非禮罪罪名不成立。

辯方求情時指，被告教授鋼琴已有17年，有多達500名學生，其定罪對他在行內的聲譽有很大影響。又指本案涉及的情節相對輕微，當中亦未涉恐嚇或利誘。

案年編號：KCCC 2490/2021