野豬｜首5個月傷25人超去年總數　環境局長：必須人道方式移除

本港市區不時有野豬出沒，環境及生態局局長謝展寰今日（11日）發表網誌，他指本港去年野豬造成滋擾情況仍然嚴重，出沒或滋擾錄1,417宗報告，有22個傷者，今年首5個月已有25名受害者，超出去年總數。謝展寰強調，在對付因被人餵飼而令其習性改變的野豬，必須果斷地以人道方式「移除」，「餵飼其實會危害野生動物，甚至乎間接傷害無辜的人，不要再好心做壞事了。」



▼今年1月野豬出沒市區▼



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去年野豬出沒或滋擾報告逾1400宗

謝展寰今日發出題為「正視野豬滋擾問題」網誌，指出本港去年野豬造成滋擾情況仍然嚴重，野豬出沒或滋擾報告數目由2016年的583宗，大幅增加至2021年的1,417宗。野豬傷人的個案亦明顯上升，從2016年4個傷者，大幅上升至2021年的22個傷者，今年截至5月，已經有25個野豬傷人的受害者。

謝展寰：野豬習慣被餵飼會變得具攻擊性

謝展寰又指，當野豬習慣了被人餵飼而令其習性改變，牠們不但會主動向人索食造成滋擾，甚至變得具攻擊性，因此需要從兩個主要方向採取行動，第一是要「移除」那些已經改變習性的野豬，因經常在市區出現或覓食的野豬除造成滋擾之外，更會有傷人的風險。

第二是要有力制止餵飼行為，才不會有野豬被改變習性，進入人類生活圈，「如這兩項行動都收到效果，我們將可以把香港野豬作為一個族群，維持牠們原來天性，在野外生活。」

環境及生態局局長謝展寰。（余俊亮攝）

向人主動索取甚至搶奪食物 危險性更大

謝展寰表示，坊間有一些意見，認為不需要「移除」已經改變習性、經常在市區出現或覓食的野豬。他強調，那些野豬習性不會自然改變，因為少了餵飼，加上不能在新設計的垃圾桶找到食物，牠們向人主動索取甚至搶奪食物的機會會大增，危險性更大，「我們不能等到有更嚴重的傷亡個案才採取行動，必須果斷地把牠們盡快以人道方式移除。」

他又重申，政府的目標不是滅絕野豬，而是透過「移除」已經改變習性的野豬，和制止餵飼行為，盡快把野豬作為一個族群回復牠們的天性，遠離市區和人類活動生活。

就「移除」野豬方面，漁護署於2021年11月中開始，定期在野豬滋擾黑點進行捕捉及人道處理行動，當接獲野豬在市區或民居出沒並造成滋擾的報告時亦會採取特別行動。在採取新措施後，野豬出沒或滋擾的報告數目亦由去年11月錄得200多宗後逐步回落，漁護署未來將會採取更多這方面的行動。

修例擴展野生動物禁餵區範圍覆蓋全港

政府亦已條例遏止市民餵飼野豬，如擴展野生動物禁餵區的範圍至覆蓋全香港、提高非法餵飼的刑罰，由現時最高罰款1萬元增加至最高罰款10萬元及監禁1年、 引入定額罰款，以增加阻嚇作用，建議金額為5,000元。

漁護署、食環署及環保署新設計了三款廢屑箱和垃圾桶，經實地測試證實能有效減少野生動物的滋擾。食環署已把約200個新設計的垃圾桶及廢屑箱擺放於約100個常受野生動物滋擾的地點，並正進行新一批垃圾桶和廢屑箱的採購工作。