運輸署羅淑佩快測陽性　今照為禁的士手機陣解畫：收很多乘客投訴

政府擬修例禁止司機於車頭放置多於兩部電話或任何流動通訊設備，並限制設備顯示屏的對角長度不可大於18厘米(約7吋)。昨（11日）對新冠病毒快速抗原測試呈陽性、正按衞生防護中心指引進行隔離的運輸署署長羅淑佩，今早（12日）在電台節目表示，不專注駕駛位列首三個意外原因，雖無數字說明有多少交通意外因看手機而起，但收過很多乘客投訴，指車頭放置多部電話，擔心行車安全。她又指，提出修例前已諮詢業界，有業界自知行車時使用手機危險，希望接單的手機程式添置聲控的功能，令他們接單時更快更安全。



的士車行車主協會永遠會長吳坤成在同一節目上表示，接受及歡迎當局的建議，認為乘客坐車時更安心，亦有助業界發展。他特別提到，現時的士接單平台多，且良莠示齊，建議當局同步監管這些平台。



▼部份的士車頭放滿手機▼



無因看手機引致交通意外數字 不專注駕駛列首三意外原因

運輸署署長羅淑佩今早在電台節目表示，現時的條例沿用20年，當時手機才剛面世，但現時的智能手機「功能多到似百科全書」，而不專注駕駛位列首三個意外原因，直言駕駛時分心看短訊是極為危險，雖無數字說明有多少交通意外因看手機而起，但收過很多乘客投訴，指車頭放置多部電話，擔心行車安全。

運輸署署長羅淑佩7月12日在電台節目表示，不專注駕駛位列首三個交通意外原因，當局收過很多乘客投訴指司機在車頭放置多部電話，擔心行車安全。（資料圖片/余俊亮攝)

修例限制設備顯示屏呎吋 涵蓋市面大部份手機

羅淑佩又提到，現時修例建議包括限制設備顯示屏的對角長度不可大於18厘米(約7吋)，應能涵蓋市面上大部份手機。相關建議避免一些司機在車頭放置顯示屏大的流動裝置，以免阻礙駕駛，「有動物、或者較矮小嘅經過都睇唔到。」

▼修例後車頭最多放兩手機▼



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認同的士業界有需要用電話接單 容許放兩手機

她續提到，署方對專業司機有期望，考牌時亦需考路線，強調導航只能作輔助；司機亦應在開車前調較好導航，不會邊行車邊調較。但署方認同的士業界有需要用電話接單，故建議最多放兩部，司機可用一部接單、一部使用導航，或兩部都用來接單。

羅淑佩指，提出修例建議前曾諮詢業界，聽到不少司機自知行車時使用手機危險，希望接單的手機程式添置聲控的功能，令他們接單時更快更安全。

羅淑佩：九成單車死亡或重傷意外 事主無戴頭盔

就乘單車、多輪車等要戴頭盔的修例建議，羅淑佩引述警方的2020年的研究，在446個踏單車出意外而死亡或重傷的個案中，九成無戴頭盔，而意外原因多涉單車失控，她指「唔應該貪少少方便，或者保護意識唔夠而不做」認為政府有責任保護大眾。

什麼人會「紅碼」？有什麼限制？ 確診者會紅碼，不可進入特定或高危人群場所包括醫院、院舍等 什麼人會「黃碼」？有什麼限制？ 家居監測中的入境者會黃碼，不可進入高危場所，不可參與除口罩的高風險活動

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，接受及歡迎當局的建議，認為乘客坐車時更安心，亦有助業界發展。（資料圖片）

的士車行車主協會冀當局同步監管接單平台

的士車行車主協會永遠會長吳坤成在同一節目上表示，接受及歡迎當局的建議，認為乘客坐車時更安心，亦有助業界發展。他提到，現時的士接單平台多，且良莠示齊，建議當局同步監管這些平台，認為若然能整合成幾個台，乘客叫車更方便，司機亦更易接到單，「有好平台、好生意、好司機、好服務，整合一套就會更舒服。」