運輸署擬修例限的士車頭放兩手機　司機：最多見過13部手機

13部手機放車頭，這個畫面在的士業界不罕見，引起的行車安全問題也備受關注。運輸署擬加強規管，提交立法建議修例，限司機座位前只可放兩部屏幕為七吋的手機，另研是否禁止司機在行車時觸碰手機。



有的士司機表示，有關修訂會影響部份行家生計，但見過行家在車頭放十數部電話，行車時忙着用電話，跟在其車尾亦覺危險，認為有必要修例。另有乘客指，試過因為的士司機駕車時看手機，險生交通意外，認為限放兩台七吋手機，可以提升行車安全。



的哥：一部看地圖、一部接單已足夠

今日傍晚時分，九龍塘的士站並無太多的士停泊。但在一小時內見到的士，大多都只在車頭為一兩部手機，甚或沒放手機。有司機表示，兩部手機很夠用，「一部看google（map，地圖）、一部接單。」他亦認同車頭放太多手機，行車時用容易分心，影響行車安全。

的士司機張先生的車頭只有一部手機，他自言接街客居多，即使當局修例，以後只能放兩部手機在車頭，對他影響不大。但他說，見過有行家的車頭放13部電話，料當局修例後會影響他們接單。

見前車的士十多部手機放車頭：我跟係後面都驚

另外一位的士司機林先生也提到，見過有司機擺放十多部電話在車頭。他續指，開工也試過跟在這些的士後面，「我跟係後面都驚。」認為確實有修訂必要，令其他司機、乘客都更安心。

乘客見司機忙用電話：我捉實車頂個扶手

乘客鄺先生指，曾見過的士司機車頭放七部電話，眼見司機忙着使用電話，令他在乘坐的士期間很驚慌，除了將安全帶扣上，他也做出緊握扶手的動作示範，「我捉實（車頂）個扶手。」他表明贊同當局擬作的修訂，的士車頭的手機以兩部為限，相信往後坐的士會更安心。

另一位乘客羅小姐同樣表示支持修訂，她曾遇過些的士司機放五六部手機在車頭，有些用來與其他行家通訊、有些用來接單。她更提到試過在中環坐的士，司機在轉線時因為看手機，沒為意鄰線情況，險些撞上鄰線車輛。現時坐的士，如果見到司機長期用手機、有些分心，她都會望着對方，開口提醒對方注意安全。

羅小姐說，明白的士司機想多接單，修訂也會影響他們接單，但認為兩部手機應該夠用。她又指，若然未來因為限放手機，多了的士司機轉投Uber taxi，她覺得安全及放心乘車較重要，不介意支付略高的價錢乘坐Uber taxi。