政府將公布新抗疫專家顧問團　許樹昌袁國勇留任　孔繁毅新上榜

特首李家超上任後，新一屆問責官員班底已塵埃落定，惟一直未有公布是否繼續任命上屆政府的抗疫專家顧問團成員。李家超今早（12日）表示，在上任前曾與專家見面，並就科學論述觀點進行交流，更指即將會委任專家顧問團。據悉，除了原有的顧問團成員袁國勇和許樹昌外，香港大學臨床醫學學院內科學系臨床教授孔繁毅，以及新冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星，兩人都會加入顧問團。



上屆行政長官林鄭月娥於2020年1月25日委任四名在公共衞生、傳染病學和臨床經驗豐富的專家加入專家顧問團，向行政長官及特區政府提供專業意見。四名專家包括香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉、時任港大公共衞生學院院長及臨床教授福田敬二、香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇，以及香港中文大學何鴻燊呼吸系統科講座教授許樹昌。

其中福田敬二已於去年底退休，到美國開展退休生活。而梁卓偉去年已向港大請辭院長一職，本月中旬將出任賽馬會的慈善及社區事務執行總監。至於餘下的兩名原班人馬，消息指，許樹昌及袁國勇將繼續出任專家顧問團成員，詳情需待政府再作公布。

另外，據消息指，孔繁毅亦將加入顧問團，惟仍待作進一步確認，據悉劉澤星亦很大機會加入團隊。