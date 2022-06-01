專家顧問說法不一惹恐慌？政府：以機構個人名義評論都是出一分力

近兩年半疫情訊息廣受關注，特別是來自政府專家顧問的評論見解，早前港大醫學院院長梁卓偉引用數學模型推算，預測本港6月初會爆發第6波疫情，有醫生更轉述梁指「這兩周要約人見面好見」，因為社交限制隨時再收緊。選委界議員謝偉俊關注，不少醫學界或政府專家受訪時所提供的資訊矛盾，容易引起社會恐慌，甚至出現囤積食物藥物等亂象。

食物及衞生局回應質詢指，專家顧問團及科學委員會各成員都是相關範疇專家，除向政府提供意見外，也以個人或所屬機構名義受訪，或向機構內員工或師生及市民提供疫情訊息及表達專業意見，是「為全港同心抗疫出一分力」。不過局方都呼籲，市民應該留意政府發放的正式疫情資訊及防疫抗疫措施。



局方呼籲市民留意官方疫情資訊

局方表示，專家顧問團是因應政府啟動最高「緊急應變級別」而設立，為行政長官提供意見，但不直接參與政策制訂。局方指，政府一直務求迅速、有效向公眾傳達準確的疫情信息，幾乎每天下午4時30分都舉行記者會。官方信息也透過特首每月報告、官員的社交專頁和網誌，以及疫情網站等對外傳達。

針對網上不時出現不實言論，政府已加強主動監察及透過新聞稿和社交帖文快速澄清。局方表示，科學委員會的各種會議、專家就疫情和疫苗接種的共識及建議，以及相關的討論文件，公眾都可在網上查閱。

謝偉俊：須統一專家口徑免矛盾？

謝偉俊提到資訊發布渠道不一，詢問政府會否要求專家顧問受訪前，先整合意見並統一口徑，避免出現自相矛盾、造成不必要恐慌。政府則指，各成員都是相關範疇的專家，除向政府提供意見外，亦會以個人或所屬機構名義受訪，或向機構內員工或師生及市民提供疫情訊息及表達專業意見，是「為全港同心抗疫出一分力」。