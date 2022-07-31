女兒受情緒困擾休學兩年 樂觀父親求助伴愛女重返校園

常說「養兒一百歲，長憂九十九」，作為父母，相信定能切身體會箇中意思。五十歲的爸爸Jay育有兩個女兒，六年前大女因受情緒困擾而休學，其後透過參加各種輔導計劃，情況大有進步。這段經歷令Jay領略到，最重要是給予孩子多點空間、時間和信心，才能慢慢助女兒重返校園，而親子關係亦會得到改善。



撰文：香港小童群益會 學校社會工作服務 （中學） （「攜晴＠社區」計劃）



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常說「養兒一百歲，長憂九十九」，作為父母，相信定能切身體會箇中意思。五十歲的爸爸Jay育有兩個女兒，六年前大女因受情緒困擾而休學，其後透過參加各種輔導計劃，情況大有進步。這段經歷令Jay領略到，最重要是給予孩子多點空間、時間和信心，才能慢慢助女兒重返校園，而親子關係亦會得到改善。

抗拒上學的導火線

面帶微笑的Jay，給予人的印象是位非常慈祥的爸爸。他形容兩個女兒由小到大都十分乖巧，雖然性格比較內向文靜，不擅於表達自己，但一家人關係融洽。而女兒們由小學開始的學業成績一直名列前茅。然而大女中一時發生了一件事，導致她抗拒上學。

Jay憶述有天大女對他說在學校被同學打。之後學校聯絡Jay，了解事件的來龍去脈後，發現原來是當日大女不小心大力拍打同學，令對方大哭。

「佢（大女）真係一心想嗌同學，或者真係大力咗少少。其他同學見到你『打人』，就圍住話佢，嗰時佢感覺好唔開心，壓力就出咗嚟。」

女兒確診亞氏保加症

在發生「打人」事件後，大女開始逃避上學，及後更躲在學校隔壁的圖書館，拒絕回到校園。當時夫婦二人聯同學校社工陪女兒回校，留意到當她踏進校園時表露得非常緊張、害怕，Jay表示「可以想像件事影響佢幾深」。

大女持續抗拒上學，學校社工轉介她去看精神科醫生。後來診斷患有抑鬱症及亞氏保加症—一種屬於自閉症譜系的發展障礙。Jay和太太開始閱讀大量有關自閉症和抑鬱症的書籍，希望可以更了解女兒的情況。

嘗試強逼女兒上學

停止上學後，Jay形容大女每日都「披頭散髮、一日瞓覺瞓到黑，瞓醒起身食，食完就瞓。」考慮到女兒當時年紀還小，媽媽曾經嘗試哄她，又「逼佢、扯佢返學」，但大女仍然無動於衷。同時，她由從前一直累積對父母的不滿，亦一下子爆發出來。

「開始數返以前媽媽點俾壓力佢，覺得對佢唔好，好唔理解佢。但佢之前又唔會講出嚟，收埋晒喺自己個心，所以變咗我哋都唔知。」

兩夫婦與大女的關係也隨著變差，Jay憶述：「最困難係冇對答，你不斷同佢講嘢佢都唔睬你，冇反應、冇交流。」

參加輔導計劃後逐漸改變

為了幫助女兒，Jay和太太想盡辦法，包括帶她看臨床心理學家，又嘗試過認知治療、催眠治療，但始終沒奏效。後來Jay的太太致電香港小童群益會的家長輔導專線，在社工的建議下，大女參加了「攜晴@社區」計劃。Jay亦見女兒的情況漸漸好轉。

「由開頭見佢成日匿埋喺房度，披頭散髮，有時牙都唔肯刷，涼都唔肯沖，去咗『攜晴』後開始有啲動力，之後都唔需要我哋帶佢，佢自己肯搭車出去中心。」

從女兒及社工的反映，Jay得知在活動中，女兒感受到包容、接納及尊重，並逐步開放自己，與人連繫。相隔兩年後，女兒願意再次接觸社會，情緒大有改善。Jay和太太便安排她重返校園，轉到新學校重讀中一適應。雖然第一年大女仍未習慣，但由第二年開始，終於慢慢回到正軌。

摸索合適的溝通模式

Jay和太太及女兒的親子關係大有改善，父母的付出真的很重要。Jay學習到要給予女兒多點尊重及接納。

「而家有傾有講，傾開佢有興趣嘅嘢佢就會主動講。例如呢排見佢成日上網玩遊戲，問佢玩咩，雖然唔明白，但照聽，由得佢講，佢就會覺得你肯聽佢講，而過程中都會俾啲稱讚佢。」Jay發現，只要願意踏出一步嘗試了解子女的興趣，就能打開話題匣子。

正所謂「家家有本難念的經」，每個家庭的情況都可能不同。但Jay認為最重要的是父母要學習放下「身段」，從孩子的角度出發。而夫婦之間的目標和步伐要一致，互相支持，才能帶子女走出困境。

聆聽孩子不上學的原因

自疫情爆發這兩年多以來，學校不時停課，負責「攜晴@社區」計劃的黃姑娘表示這段時間收到家長求助的數字增加不少，大部分都是子女抗拒上學。她指家長面對這些情況有擔心、害怕的情緒全屬正常。

「有時家長會用扯、逼、鬧的方法，希望仔女返學，但要留意，有機會會出現彼此責罵、肢體衝突等反效果，令彼此關係惡化。曾經有一位年青人表示『情緒困擾令自己返唔到學，其實都好難受。最希望被家人明白、理解，聽吓我嘅心聲。』建議家長可以先了解吓仔女唔返學背後嘅原因。有需要時，可以搵人傾吓。」

很多時子女未必會立即吐露原因，黃姑娘認為家長不應抱著「仔女係懶、曳」等的心態去面對，「要平心靜氣地聆聽佢哋嘅心聲、同佢哋溝通」。過程中有時會感到氣餒，黃姑娘叮囑爸爸媽媽要抱著樂觀的態度，正如Jay所說：

「你再氣餒都幫助唔到件事，唔好氣餒，咁先幫到佢。你話小朋友嘅健康定係讀書重要？個人健健康康，冇病冇痛，讀書咪最多返轉頭讀。先解決佢嘅情緒同心理問題，係比較重要。」

關於香港小童群益會「攜晴@社區」計劃：

此計劃承蒙 凱瑟克基金贊助及香港社會服務聯會支持，並於2018 - 2021年期間推行。在包容及互助支持的氣氛下，透過不同的手藝或運動工作坊，支援一群受情緒困擾而暫時休學的年青人，安頓煩躁不安的心靈，重新認識自己，找回方向繼續人生路。此計劃亦有提供支援予家長。

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