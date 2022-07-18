消委會｜深色鏡片未必最護眼！一文睇清揀選兒童太陽眼鏡宜忌

夏日炎炎，不少家長也會為子女安排戶外活動。消委會最新一期《選擇》月刊介紹揀選兒童太陽眼鏡貼士，當中以包覆式眼鏡框效果最佳，可完全覆蓋眼晴及周邊皮膚。若貼有「100% UV」、「UV 400 」等標籤等，則代表鏡片可遮擋所有紫外線。消委會提醒家長，深色鏡片亦非必然可保護雙眼，若無隔濾紫外線能力，反而有機會造成傷害，金屬鍍膜鏡片則非常適合於踩單車、水上活動等曝露於猛烈陽光下場合佩戴。

消委會提醒，若發現鏡片上有較多或明顯的刮痕，則應避免使用，日常可使用清水、稀釋溫和皂液等清潔保養。



消委會提到，芸芸款式中，以包覆式眼鏡框最佳，可完全覆蓋眼晴及周邊皮膚。(消委會短片截圖)

消委會短片介紹指，小童晶狀體較透明，較易吸收紫外線，若不好好保護雙眼，會增成年後患有白內障或黃斑病變風險。深色鏡片眼鏡亦非必然可保護雙眼，若無隔濾紫外線能力，瞳孔會因光線減弱而擴大，反而令更多紫外線進入眼晴，有機會造成傷害。

消委會提到，芸芸款式中，以包覆式眼鏡框最佳，可完全覆蓋眼晴及周邊皮膚，標籤上倘標註「100% UV」、「UV 400 」等，則代表鏡片可遮擋所有紫外線。至於鏡片顏色方面，灰色鏡片最能保留視像原色，由上而下逐漸變淺的漸變式鏡片，則未必適合從沙灘或雪地上反射光線；金屬鍍膜鏡片則非常適合猛烈陽光下佩戴，例如踩單車、水上活動或滑雪，但要留意鏡片有否刮花或磨損，以免影響護眼效果。

消委會最新一期《選擇》月刊介紹揀選兒童太陽眼鏡貼士。(消委會短片截圖)

日常保養方面，可使用清水、稀釋溫和皂液或酒精濃度較低的眼鏡專用潔淨紙，進行清潔，另不應以熱水或酒精抹拭，免破壞鏡片上隔濾紫外線的塗層。消委會又提醒，若發現鏡片上有較多或明顯的刮痕，則應避免使用；如果太陽眼鏡已佩戴一段日子，可尋找專業視光師，檢查防紫外線功能有否失效。