大埔戲院螢幕強光刺眼　屋苑保安戴太陽眼鏡上班　嘉禾急調低光度

大埔居民苦候多年，終在今年10月30日迎來區內唯一戲院，不少街坊為此感到興奮。可是，嘉禾戲院自開幕以來，外牆大螢幕的強光對附近居民、駕駛者及保安員均造成滋擾。大埔前區議員區鎮樺表示，近月收到不少來自附近屋苑居民的投訴，與商場及戲院方面反映意見後，嘉禾願意將螢幕光度大幅調低，避免對附近的使用者造成影響。



大埔上月底迎來區內唯一一間戲院，可是螢幕強光對附近造成光污染，甚至影響居民生活。（讀者提供圖片）

大埔前區議員區鎮樺表示，自嘉禾大埔戲院開幕以來，接獲來自附近屋苑的管理處及法團、大埔廣場保安及駕駛人士的投訴，指戲院外的螢幕光度太強，有阻礙視線及令人不適感覺，「特別是在大埔廣場工作的保安員，其座頭面向戲院外的螢幕，發出強光時非常刺眼，夜更那位保安員更形容自己要戴上太陽眼鏡來遮擋強光，否則會流眼水」。區鎮樺指，亦有駕駛者向他反映，指在安泰路往大元邨方向等候交通燈時，當戲院外的螢幕由黑轉光，會令他們看不清前方。

區鎮樺遂與大埔超級城及嘉禾戲院總公司聯絡，並於昨日（17日）與大埔超級城工程經理及大埔廣場物業管理經理到場視察，商討解決方案。嘉禾戲院願意在日間將螢幕光度由95度調節至80度，而夜晚則由50度大幅調節至10度，及後再調節至7度，初步觀察認為現時的光度屬可接受程度。至於大埔廣場管業處亦會於座頭大門貼上隔光茶紙，減少螢幕光度對座頭保安員的影響。區鎮樺表示，明白戲院亦需要宣傳，感到對方有誠意解決問題，「最重要是不打擾到居民及附近使用者的生活，取個平衡」。區指戲院外的螢幕於晚上11時便會全面關掉，希望能配合附近居民的作息。