選舉廣告未按要求供查閱　立法會議員鄧飛稱因大意　求豁免罰則

現任香港立法會議員、香港教育工作者聯會副主席鄧飛，涉於去年參選立法會選舉委員會界別時，未有把一段約於社交媒體發放的廣告片及其電子文本等資料，放於中央平台供查閱。鄧昨（18日）入稟高等法院，稱因粗心大意而非不真誠，才未有把資料備妥及放上平台，求法庭頒令豁免他遵守該些規例，及免除其相關罰則。

稱因粗心大意或意外計錯

申請人鄧飛，答辯人律政司司長。鄧在入稟狀要求法庭頒令，豁免鄧以選管會指明的方式，在指明的時間内，備妥選舉廣告及資料的電子文本，在中央平台上以供查閱。而鄧不遵守規例，是因粗心大意，或意外地計算錯誤，或任何合理因由所致，而非因不真誠所致。



附表顯示該廣告涉一段3分鐘影片

入稟狀附表顯示，涉案選舉廣告於去年12月6日在Facebook發布，涉及一段約3分鐘的影片，和一段文字。

最高可被判罰款5千元及監禁半年

鄧亦申請免除因没有遵從該規例，而引致《選舉管理委員會(選舉程序)(立法會)規例》第 105 條第(9）款產生的後果。

根據第(9）款，任何人沒有遵守相關規定，即屬犯罪，可判處罰款5000元及監禁6個月。

案件編號：HCMP939/2022