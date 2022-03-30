三周後如期復課？鄧飛批防疫指引停留上一波　面授與否應看確診數

幼稚園、小學及國際學校最快下月19日恢復面授課堂，復課後的面授課程仍以半天為主；至於恢復全日制則有兩大條件，包括所有直接僱用的教職員必須完成接種第二劑疫苗、打齊兩針的學生佔全校學生九成。



教聯會一項調查顯示，有7成教師不支持4月19日復課，教聯會立法會議員鄧飛今日（30日）表示，大多數教師憂慮目前幼稚園和小學學童接種率只有不足6成，距離暫定開學時間僅兩周，不夠時間提升學童接種率，又認為考慮是否復課時，除了疫苗接種率，還應考慮當時的確診宗數。



長期停課致幼園退學潮 對經營造成打擊

鄧飛指出，首四波疫情時，當每日確診宗數升上一百宗，大家已經非常憂慮，何況現時確診宗數成千上萬，加上若恢復全面面授課堂，中午用膳時學童交叉感染風險大大提升，因此認為考慮復課時，須考慮當時的確診數字。

至於幼稚園復課方面，鄧飛稱業界沒共識，因為長期暫停面授課堂，或導致大量學童退學，家長寧願自行在家教導，對學校經營是很大打擊。他指出，小學和中學網上授課問題不大，建議先推行網上授課、再恢復半日面授課堂，最後再考慮全日復課。

倡更新學校防疫指引 DSE各區確診者考場

鄧飛提到，目前學校防疫指引是去年11月發出，針對第四波疫情，不適用於Omicron急速傳播的情況，例如未有提及如教職員因圍封強檢而不能上班，會否被視為缺勤，學校能否申請代課津貼；又或若有學生/教職員確診，學校應如何處理，是否需要停課等。他建議政府更新有關校內社交距離及消毒方法指引。

DSE中學文憑試4月22日開考，鄧飛說有老師認為再延遲對考生應考心理影響很大，亦有老師擔心屆時疫情仍然嚴峻。他建議政府可在每一區設特別考場，供確診者應考，相對較集中至竹篙灣應考容易。