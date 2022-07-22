入Apple Store求裝安心出行　女商人覺未解困　掟毀16部機判感化

女商人走進Apple Store，要求店員為她裝「安心出行」，認為職員未能為她解問題，即場毀壞16部電腦及手機等，總值達14.8萬元，更用枱上iPhone擊打一名女店員頭部兩下。女商人早前承認刑毀及襲擊等罪，案件今(22日)在觀塘法院判刑，女商人稱願向店舖及受傷店員賠償，裁判官錢禮考慮過後，接納報告建議判女商人接受感化1年，包括要她依指示出席精神或心理評估，並要接受輔導和出席更生小組。



女被告周淑儀(51歲)，她承認一項刑事毀壞，及一項普通襲擊罪，指她於2021年6月17日，在觀塘道418號創紀之城5期apm 1樓「Apple Store」，損壞屬於蘋果公司的16部電子產品，包括6部Macbook Pro等，總值148,584港元，她並於同日同地襲擊女子庚萍。

網上影片拍到當日事發經過。(詳看下圖)

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被捕後稱因憤怒而犯案

案情指，被告在案發當晚8時許，到店舖要求店員為她安裝「安心出行」的程式，女事主協助時，被告對店員的態度感不滿，批評庚未能幫她解決問題，之後開始情緒激動，並把展示枱上的電子產品掟落地，其他店員嘗試安撫她不果。被告之後又執起一部iPhone 12 mini並擊打了女事主的頭部2下。有途人路過拍下過程。女事主送院治理後同日出院。被告警誡下稱因憤怒而犯案。

辯方律師求情時指，被告願意向「Apple Store」和女事主賠償；惟因賠償額超出上限，控方才未有申請法庭賠償令。

案件編號：KTCC811/2022