上水圍刑毀案｜警拘一名51歲男子　疑涉桃色糾紛　內情曝光

上水圍刀客黑夜追襲驚悚事件，更多相關內情曝光！消息稱，遇襲手部受傷的男乘客，與妻子鬧離婚，持刀男則是第三者，是男乘客的情敵。上周四（7日）晚，男事主到上水圍與妻子攤牌，曾發生激烈爭執，他拂袖而去，不料情敵追出，持鐵鎚瘋狂扑車及持刀攔車。警方今（11日）日在上水拘捕一名姓李（51歲）涉案男子。



現場消息稱，李並非上水圍居民，但其女友居住上址，其女友本身為有夫之婦，婚姻瀕臨破裂，與丈夫正處於離婚邊緣，上周四（7日）晚，女事主與丈夫在上水圍一單位攤牌，當時李亦在場，最終不歡而散，由於深夜及地處偏僻，丈夫電召的士離去，但他走往上水圍公廁登上的士之際，有人突然奔出，結果瘋狂過程遭的士車cam拍下，引起全城嘩然。

姓關男子走上的士準備離去。（來源:車cam特警）

大埔警區刑事調查隊第三隊深入調查後，今日在上水採取行動，以涉嫌刑事毀壞拘捕一名51歲姓李男子，目前仍被扣查。至於遇襲手部受傷的丈夫姓關（53歲），據警方資料，上周四（7日）晚上11時11分，關報警指於上水東慶路乘搭的士時，遭人持鐵鎚扑爛的士後座玻璃，關手部受傷，之後駛向上水警署報案，關拒絕入院治理。

事件繼續在網上發酵，網民議論紛紛：「今時今日小三真係惡過大婆」、「原來第三者係咁惡」、「十足十d動作片,仲精彩過cctvb啲劇情」、「愛得深傷得更深」。