「電梯大王」胡法光上月仙遊　胡曉明分享亡父推動私人參建居屋

有「電梯大王」之稱的菱電集團創辦人、港協暨奧委會名譽副會長胡法光上月逝世，享年98歲。其子胡曉明今（25日）於書展講座表示，父親生前擔任多項與房屋發展相關公職，包括協助成立市建局前身、毋須公帑注資的「土地發展有限公司」首任主席，推動地產商發展重建項目，另曾推動私人參建居屋計劃（PSPS)，增加本地房屋供應，他透露數月前曾致函特首李家超期望可重啓PSPS。

他又提到，父親對體育界及文藝界貢獻良多，其中力邀球王比利來港作賽，更為不少人津津樂道。



+ 3

胡法光任房委會委員18年 參與麥理浩「10年建屋計劃」

香港菱電發展有限公司主席胡曉明花前後八年時間，親自為父親撰寫傳記，他今天於書展講座中分享父親逸事及傳奇一生，多位政商界人物包括前教育局局長吳克儉、香港餐務管理協會主席楊位醒及香港律師會前主席王桂壎均是座上客。

胡曉明指，父親自1976年起擔任房委會委員長達18年，亦曾參與前港督麥理浩的「10年建屋計劃」，「呢個係港英政府最大德政，有一半人口上公屋。」

土發公司首任主席 促成朗豪坊、尖沙咀K11項目

胡法光亦是市建局前身「土地發展有限公司」的首任主席，帶領推動市區重建。胡曉明憶述，戰後舊樓林立，港府遂於1988年委任其父成立「土法公司」，發展市區重建。他透露港府原擬「打本」一億元作創始資本，即相等於現時的五至六億元，惟時任行政總裁石禮謙明言資金不足，「話買地都唔得啦，仲話要用嚟起樓」，父親遂主動向政府獻計，提出以自負盈虧方式，由各大地產商集資，結果三個月內成功籌募15億元，「一蚊都唔駛問政府拎」，亦於兩個月內落實九個重建項目，包括旺角朗豪坊、尖沙咀K11及中環中心等。

胡法光。（香港城市大學出版社網頁）

說服港英政府「加碼」賠償解決九龍城寨收地

胡法光亦曾擔任九龍城寨清拆特別委員會主席等公職，胡曉明稱，九龍寨城於清朝屬防衛要點，戰後則成為「三不管」地帶，但隨着中英談判之際，遂需着手解決此歷史問題。他指，父親前後花八年介入，並成功説服港府以相當於差餉估值七倍的賠償額，妥善安置居民。他提到，父親當年循以人為本方式行事，亦類似特首李家超「以結果為目標」，「畀多啲亦都唔係好大筆數，不如做好件事。」

邀「球王」比利和英國球隊紐卡素訪港引起轟動

胡法光在政壇上舉足輕重，亦影響本港體育及文藝發展。他曾邀請有「球王」比利在陣的巴西勁旅山度士和英國頂級球隊紐卡素訪港，胡曉明憶述，當年一票難求，「黃牛」門票炒至天價，向隅者則想盡辦法觀戰，「有啲人仲走去爬樹」。時至今日，不少上年紀的球迷仍對此場球壇盛事回味無窮，甚至向他傳來當時相片及片段。他又提到，70年代本港仍是藝術沙漠，父親曾在市政局推動成立多個藝團，並創辦香港藝術節及亞洲藝術節，他笑言，自己出差聖馬韓等地時，父親經常「搭單」要求他接洽藝團來港。胡曉明提到，文化藝術是精神食糧，不可或缺，亦是吸引人才來港誘因。

胡法光1924於上海出生，早年曾到英國就讀和實習機械工程，1952年來港後創辦菱電集團，70年代起被譽為「電梯大王」，港英年代曾擔任區議會、市政局以及立法局議員的「三料議員」，回歸後出任港事顧問，亦曾任全國政協委員。他亦積極參與本港體育發展，除出任多年港協暨奧委會副會長，亦曾任多個體育組織會長，2016年獲頒授大紫荊勳章。

胡曉明致函特首李家超促重推私人參建居屋計劃

胡曉明提到父親相信市場力量，「政府工作效率同商界無得比」，任內曾推動私人參建居屋計劃（PSPS)，以私人發展商財力及效率，加大公營房屋供應。胡曉明透露，數月前曾致函現任特首李家超，盼可重啓相關的公私營協作。

翻查資料，政府於1977年推出PSPS，鰂魚涌康山花園、九龍灣麗晶花園、旺角富榮花園及將軍澳安寧花園等皆是受惠項目，惟計劃已於2002年暫停，近年有呼聲促政府重推計劃。