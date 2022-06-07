前立法局議員、「電梯大王」胡法光逝世　享年98歲　林鄭致哀

前立法局議員、港協暨奧委會名譽副會長胡法光日前離世，港協暨奧委會表示哀悼。



胡法光。（香港城市大學出版社網頁）

胡法光人稱「電梯大王」，是菱電的創辦人，是港英年代區議會、市政局及立法局「三料議員」，回歸前出任港事顧問，並曾擔任全國政協委員，回歸前後為推選委員會委員及選舉委員會委員。2016年獲頒授大紫荊勳章。

胡法光積極參與本港體育發展，先後擔任包括康樂體育局主席、南華體育會主席、香港足球總會主席、香港網球總會會長、香港羽毛球總會名譽會長、中國香港單車總會永遠榮譽會長等要職，更擔任港協暨奧委會副會長長達22年之久。

港協暨奧委會對他的離世深感哀痛，並感謝他對本港體育界的重大貢獻。

特首林鄭月娥於周三（6月8日）對胡法光辭世表示深切哀悼。林鄭指：「胡法光是成功企業家，成就卓著，備受商界敬重。他上世紀長期熱心參與公共和社會服務，曾任立法局議員、市政局議員、香港事務顧問等不同公職，積極促進香港持續發展。他對體育運動充滿熱誠，多年來尤其支持各個體育協會的活動，對本港體育發展貢獻良多。他在2016年獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章。」

林鄭表示，對胡法光離世深感哀痛，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。」

署理民政事務局局長陳積志則讚揚，胡法光是推動香港體育發展的先鋒領導人物，曾擔任港協暨奧委員會名譽副會長，並支持多個體育總會運作，影響至今仍然正面深遠，亦是商界翹楚。「胡法光對體育充滿熱誠，多年來積極推動香港的體育發展、貢獻良多，他的離世是體育界的重大損失，我們將永遠懷念他。」