工作生活平衡｜鴻福堂8月試行每周一日WFH　員工暑假可帶子女上班

港人愈來愈注重工作與生活平衡，陸續有企業推出新的工作安排及員工福利。鴻福堂集團今日（26日）宣布8月起試行混合辦公模式，辦公室員工每周有一日可在家工作，同時推動家庭友善工作環境，辦公室8月將設托兒空間，員工在暑假可帶同子女一起上班。



▼鴻福堂集團宣布最新人力安排▼



鴻福堂稱在家工作安排不只是疫情新常態 亦可留住人才

鴻福堂集團指，由8月起將試行混合辦公模式，辦公室員工每周有一天可在家工作，相關安排不只是響應疫情後的工作新常態，為員工提供更具彈性的工作模式，也有助提升企業在人力市場上的競爭力，留住人才。

彈性上班安排擴闊可選時段 最早下午430下班

除了每周一日在家工作，該集團早前已實行名為「輕鬆星期五 (Relax Friday)」的措施，辦公室員工逢星期五可提早一小時下班。而現有的彈性上班安排會再擴闊可選時段，令員工更自由選擇上班時間，最早可於下午4時30分下班。

營運部的Janet相信新安排下，可以更靈活安排女兒的暑期活動，女兒也可從中了解她的工作，促進親子關係。（受訪者提供）

推「返工放暑假」措施 設托兒空間讓員工帶子女上班

該集團今年8月也會推出名為「返工放暑假」措施，在公司內安排托兒空間，讓員工自由帶子女回辦公室，特定日子更會有手工藝工作坊，讓員工與子女一同參與。未有孩子的員工，則可待「人寵同樂日」攜同家中的寵物一同上班。

在營運部的Janet表示，「返工放暑假」以往是以體驗日形式舉行，今年相關安排擴展至整個8月，她可以更靈活安排女兒的暑期活動，女兒也可從中了解她的工作，促進親子關係。

鴻福堂行政總裁兼執行董事司徒永富認為，最新人力安排可切合不同員工的需要，有助提升他們對企業的歸屬感，因而提高工作效率，達致雙贏。