香港寬頻有添孫假　企業設託兒房　人力資源顧問：可兼顧工作家庭

新世界集團宣布試行「夏日工作天」，於夏季實施4.5天工作周及一天在家工作，員工能更彈性地安排工作時間與地點，引來不少打工仔的關注。香港其實亦有不少企業有類似安排，令員工可以Work Life balance（工作與生活平衡），或兼顧家庭生活，如香港寬頻的員工，每月也有一個星期五只需工作半日，另設「添孫假」、「領養假」等，方便員工照顧家庭。



人力資源顧問周綺萍更提到，有些大企業更設有託兒房間，員工的子女放學後可以到房間等候，做功課、玩耍，等父母下班一同回家。她認為，香港工時長，很多時工作會與家庭崗位有摩擦，這些安排有助打工仔兼顧工作及家庭，特別是4.5天工作周，令打工打在生活安排上有更大彈性。



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香港工時長，在全球「工時最長地區」排名中名列前茅，政府自2006年開始分階段在各部門推行5天工作周，但坊間的打工仔仍有不少是以5.5天、甚或仍是6天工作制。新世界集團近日宣布試行的每周工作4.5天，對香港打工仔而言，自然極具吸引力。

香港寬頻員工每月一周4.5天工作 另有添孫假、領養假等

除了新世界集團，香港寬頻也有類似安排，他們的員工每月會有一個星期五只需半日工作，即每個月會有一星期是4.5天工作。除了這項工作安排，香港寬頻設有子女假、添孫假、領養假等假期，方便員工照顧家庭，其中領養假更長達14日。同時，香港寬頻目前正實行「4+1」的工作安排，即每星期有一日在家工作、四日回辦公室工作。

資深人力顧問周綺萍指，4.5天工作即使工作量不減，仍然可以令打工打在生活安排上有更大彈性。。（資料圖片）

4.5天工作生活安排有更大彈性 有企業為員工設託兒房

人力資源顧問周綺萍認為，每周工作4.5天，即使工作量不減，仍然可以令打工打在生活安排上有更大彈性。她又提到，香港工時長，很多時工作會與家庭崗位有摩擦，這類的工作安排有助打工仔兼顧工作及家庭。

她又提到，有些大企業更設有託兒房間，員工的子女放學後可以到房間等候做功課、玩耍，等候父母下班一同回家，這些工作安排及福利，對員工有一定吸引力。

不過，合眾人事顧問總經理蘇偉忠則指，暫未見有其他企業推行與新世界4.5天工作周相近的安排，並稱在目前的經濟情況下，不少企業人手緊張，認為大部份企業未必有條件做到類似的工作安排。

蘇偉忠指，在家工作令員工可彈性上班，亦有助僱主減少租金上的支出。(資料圖片)

疫下轉為在家工作 部份公司安排員工輪流用公司設施

但他指出經歷疫情，不少公司的員工可以在家工作，以他所知，有些公司雖然仍設有總部，但由於員工較多時在家工作，部份部門已移去非固定的共享辦工室，或員工需輪流使用公司設施，他認為這種模式既容讓員工平衡生活、彈性上班，僱主亦可減少租金上的支出。