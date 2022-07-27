李家超寓所帝庭園、泓都等逾23處污水呈陽性　政府派31.5萬快測包

本港今日（27日）新增4,508宗確診個案，政府發言人表示，於將軍澳、深水埗、油尖旺及中西區，至少逾23幢大廈的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，將向相關地點派發31.5萬個快速抗原測試包，供涉事住戶及相關工作人員自行檢測。

受影響的屋苑及大廈包括特首李家超寓所何文田帝庭園、同位於何文田的豪宅君頤峰、調景嶺港鐵上蓋屋苑都會駅及堅尼地城泓都等。



▼7月27日 部份污水陽性大廈▼



港府表示，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性結果，顯示該地區或存在隱性患者。

房屋署及當區的民政事務處將會陸續向相關地點的居民、清潔員工和物管員工，派發合共約31.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

受影響地點名單如下：



．西貢區︰安寧花園、彩明苑、都會駅、富麗花園、慧安園、叠翠軒及都會豪庭

．深水埗區︰蘇屋邨、石硤尾邨及壽菊路、玉蘭路和丹桂路附近一帶住宅

壽菊路、玉蘭路和丹桂路附近一帶住宅。（政府新聞網）

．油尖旺區︰君頤峰及帝庭園

．中西區︰均益大廈2期、光前大廈、屈地大廈、得富大樓、恒隆銀行西區分行大廈、永華大廈、生昌大廈、維港峰、豐業大廈、金陵大廈、龍豐閣及泓都

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。