疫情．最新｜張竹君：死亡個案不足1%打足3針　呼籲長者盡快打針

今日（27日）新增4508宗確診個案，包括220宗輸入，多10宗死亡個案，學校呈報482宗。公院新冠留醫病人累積增至1390人，當中28人危殆，其中8人正接受深切治療。



香港新冠病毒疫情持續，昨日（26日）新增4,276宗確診個案，連續第6日單日確診逾4,000宗。現行社交距離措施包括餐飲處所每枱最多八人、酒吧／酒館每枱最多四人，以及四人限聚令和實施疫苗通行證等措施，將由明日（28日）凌晨起延續兩星期至8月10日。



昨日疫情總覽：

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【17:50】香港疫情續向上，每日確診個案連續一星期在4000宗以上，單日死亡呈報今日（27日）重上雙位數字。醫務衞生局局長盧寵茂表示，全數13間私家醫院願意於首階段騰出包括接收新冠病人及非新冠病人病床共364張，以助醫管局應付當前所需，並會視乎實際需要陸續增至約1,000張病床。他指，醫管局會與私家醫院展開磋商，每個醫管局聯網擬與一至三間私家醫院作配對，以接收公立醫院轉介的病人，確保有效運用病床資源，盡快轉介病人獲得醫療服務。

【17:20】本港今日（27日）新增4,508宗確診個案，政府發言人表示，於將軍澳、深水埗、油尖旺及中西區，至少逾23幢大廈的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，將向相關地點派發31.5萬個快速抗原測試包，供涉事住戶及相關工作人員自行檢測。



受影響的屋苑及大廈包括特首李家超寓所何文田帝庭園、同位於何文田的豪宅君頤峰、調景嶺港鐵上蓋屋苑都會駅及堅尼地城泓都等。

【17:09】關慧敏表示，今日10宗新增死亡個案中，有3人無打針、4人打了2針，3人只打1針，大部份這些個案確診後都會處方新冠藥物，除了一人到急症室時已心跳停頓，以及一人在家死亡。她稱，死亡個案重上雙數感到好擔心，呼籲市民要多留意，尤其長者未必能講到病徵，或以為自己無事。

張竹君表示，都見到死亡個案大部份未有打足3針，特別是老人家，在9000多宗死亡個案中，少於1%打足3針，老人家建議耍打3針，見到有些完全無打針，呼籲老人家盡快打完3針。

【16:59】建議有班級要停課學校：

1)路德會沙崙堂幼稚園（慈愛分校）：上午N5班有19學生其中2人確診

2)聖公會阮鄭夢芹銀禧小學：5B班有22學生其中3確診

3)觀塘浸信會彩明幼稚園(西貢)： K3B班有11學生其中2學生確診

4)寶血幼稚園：高班勇有31學生其中3人感染

5)天水圍循道衛理中學： 4D班有41學生其中5人確診

6)基督教香港信義會禾輋信義學校：2愛班有30學生其中3人確診

兩間學校疑有校巴傳播：

1)香港耀能協會羅怡基紀念學校：校巴有4個學生及工作人員，1學生及1職員確診，因是特殊學校，搭校巴的人士要停課

2)崇真小學暨幼稚園：19號校巴平時9學生及2工作人員，2學生及1人員及1保姆確診

【16:48】其中一宗死亡個案是在7月20日死亡，死者為一名76女士，沒有打針，無特別長期病患，只患有青光眼，7月20日家人發現不醒人事，無病徵，救護車到達時已無心跳，送到公眾殮房，個案轉交死因庭跟進。

【16:44】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增4508宗確診個案，包括220宗輸入，多10宗死亡個案，學校呈報482宗。

【16:30】醫院管理局總行政經理關慧敏表示，公院新冠留醫病人累積增至1390人，當中28人危殆，其中8人正接受深切治療，增10宗死亡個案，其中一宗是在家中死亡。她提醒長者個案可以惡化很快，就算病情幾輕微亦要盡快求診，適合病人會處方新冠口服藥，及早用藥可預防惡化及加快康復，亦正研究放寬用藥指引，希望更多人可以用藥。

【10:31】立法會議員楊永杰近日接獲多名在內地升學的香港學生求助，指無法預約健康驛站，擔心影響回內地上課。楊今日（27日）再建議開放人文關懷通道讓有需要的留學生回內地辦理入學註冊或上課，以免影響學業，他又提到部份學生或會選擇坐飛機回內地，但以往三千至四千元的機票現在可被炒貴至七千多元，遠超基層學生可負責程度。

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【10:05】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨（26日）24小時內無新增陽性個案，當中包括紅碼區和醫學觀察酒店、密切接觸者、重點區域及重點人群、其他人群，即一個月多來首次全清零，而自6月18日起計，當地有1816宗個案。

【07:40】青衣青泰苑通泰閣解封，圍封期間726人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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▼7月19日起強制檢測公告▼

