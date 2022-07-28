補習老師將國旗揸埋一舊扔垃圾桶　官稱判監無可避免囚4月

兼職補習老師被指於去年七一國慶，在黃大仙將路旁的3幅五星旗扯下，「揸埋一舊」扔至垃圾桶。被控侮辱國旗罪，經審訊後被裁定罪成，案件今(28日)在九龍城法院判刑，裁判官莫子聰判刑斥被告的悔意流於表面，當日的行可見他對國旗的輕蔑、污衊、嘲弄，終判其囚4個月。



被裁定侮辱國旗罪成

被告彭子健（23歲），經審訊被裁定侮辱國旗罪成，指他於2021年7月1日，在黃大仙毓華街與毓華里交界，公開及故意以玷污的方式侮辱3幅五星旗。辯方求情指，被告對於案件為家人帶來壓力十分內疚。另被告表示日後計劃到海外，故望法庭能輕判，早日讓其重回正軌。

被告彭子健在九龍城法院被裁定侮辱3幅五星旗罪成，被判入獄4個月。(資料圖片)

官斥行為可見對國旗輕蔑

莫官判刑指，被告於七一當天扯下了一些不屬於自己的國旗，行為惡意、鄙視，更有機會引起對國旗有不同想法的人之衝突。涉案行車紀錄儀的片段顯示，被告將國旗「揸埋一舊」扔至垃圾桶，可見對國旗的輕蔑、污衊、嘲弄，行為嚴重，即使被告沒有案底，即時監禁亦無可避免。另被告是經審訊後定罪，無悔意，求情信件流於表面，終判其囚4個月。

案件編號：KCCC 3599/2021