補習老師將國旗揸埋一舊扔垃圾桶 官稱判監無可避免囚4月
撰文：劉安琪
出版：更新：
兼職補習老師被指於去年七一國慶，在黃大仙將路旁的3幅五星旗扯下，「揸埋一舊」扔至垃圾桶。被控侮辱國旗罪，經審訊後被裁定罪成，案件今(28日)在九龍城法院判刑，裁判官莫子聰判刑斥被告的悔意流於表面，當日的行可見他對國旗的輕蔑、污衊、嘲弄，終判其囚4個月。
被裁定侮辱國旗罪成
被告彭子健（23歲），經審訊被裁定侮辱國旗罪成，指他於2021年7月1日，在黃大仙毓華街與毓華里交界，公開及故意以玷污的方式侮辱3幅五星旗。辯方求情指，被告對於案件為家人帶來壓力十分內疚。另被告表示日後計劃到海外，故望法庭能輕判，早日讓其重回正軌。
官斥行為可見對國旗輕蔑
莫官判刑指，被告於七一當天扯下了一些不屬於自己的國旗，行為惡意、鄙視，更有機會引起對國旗有不同想法的人之衝突。涉案行車紀錄儀的片段顯示，被告將國旗「揸埋一舊」扔至垃圾桶，可見對國旗的輕蔑、污衊、嘲弄，行為嚴重，即使被告沒有案底，即時監禁亦無可避免。另被告是經審訊後定罪，無悔意，求情信件流於表面，終判其囚4個月。
案件編號：KCCC 3599/2021
侮辱國旗最高刑罰為何：
侮辱國旗及國徽，最高可處以第五級罰款（50,000元）及監禁3年。
有關法例是否只涉及實體的旗幟？
不是， 無論在現實生活或虛擬世界，公開及故意侮辱國旗及國徽均可被裁定罪成。
土瓜灣樂民新邨區旗不翼而飛 警展開調查坪石邨國旗12幅被塗污2幅被盜 警列侮辱國旗罪 暫未有人被捕七一前夕屋邨現旗海 愛民邨兩日兩宗國旗破壞案 暫無人被捕兩男去年10.1燒扯欄桿上的國旗 官斥貶損國家尊嚴 囚2月罰4千