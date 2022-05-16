兩男去年10.1燒扯欄桿上的國旗　官斥貶損國家尊嚴　囚2月罰4千

兩名男子涉於去年十一國慶日清晨，在黃大仙焚燒及扯下掛在馬路欄桿上的20支國旗。他們早前承認侮辱國旗罪，裁判官今(16日)在觀塘法院判刑強調，法庭有責任保護國家、國旗，並斥責兩被告的行為惡劣，眨損國家尊嚴，遂判處他們監禁兩個月，以及合共賠償約4000元。

兩名被告為盧景揚（50歲，無業）及盧蔚浚（33歲，裝修工人 ），被控於去年10月1日，在橫頭磡邨宏安樓外富美街，公開及故意以焚燒或玷污的方式侮辱20支國旗。

15支國旗有被燒痕跡

案情指，九龍東潮人聯會的義工於案發前一天，在案發地點的馬路兩旁掛起各10支國旗，惟翌日有人發現國旗遭焚燒。警方到場調查，發現18支倒在地上的國旗中，有15支有被焚燒痕跡，另外兩支仍掛在欄桿上的國旗亦有燒焦痕跡。

警誡下稱曾飲啤酒

兩被告其後被捕，盧景揚警誡下稱深夜曾飲啤酒，但在錄影會面中否認損毀國旗。盧蔚浚則在警誡下承認因「一時貪玩」犯案，在錄影會面則表示當時喝了啤酒，見到有人在焚燒國旗才會因感興趣而加入。

官指二人知自己所作行為

裁判官判刑時並指，雖然兩名被告犯案時受酒精影響，但他們知道自己的行為，案發時有交談討論。

案件編號：KTCC 378/ 2022