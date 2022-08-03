女生退宿三成棄置物為新衫　人類學畢業生設二手衫店為衣物尋新主

消費主義盛行，快速時裝興起，消費者在短時間以低廉價格購買新衣服，享受不停換裝快感。不過，買得快也棄置得快，衝動消費造成資源浪費，環境保護署2017年統計就顯示，香港每天紡織物棄置量高逾370公噸，相等於每分鐘丟棄約1,500件T-shirt。



本地二手衣物平台Retrovert 創辦人黃雅蓉指，現時衣物回收箱透明度低，捐贈者難以得知二手衣服的去向，它們的下場很可能是被「出口」到其他國家，污染當地人。與其捐贈「看不到終站」，不如直接幫衣物尋找下一手主人，希望香港二手衣物文化可以盛行。Retrovert亦於「香港社會企業挑戰賽」中，贏得亞軍。



在「香港社會企業挑戰賽」中贏取亞軍的本地二手衣物平台Retrovert 創辦人黃雅蓉希望二手衣物文化可以盛行。（陳葦慈攝）

大學同學棄置舊衫啟發開二手店念頭

「時尚係世界第二大污染源，每日香港人都丟好多衫。」Retrovert創辦人黃雅蓉在大學時修讀人類學，發現原來有好多環保問題都出現在時尚產業裏面。當中包括垃圾丶勞工問題丶還有林林總總的權益問題。

萌生開設二手衣物店念頭，源於她大學時目睹同學的浪費行為：「讀大學住宿舍時好開心，大家可以一齊買衫丶shopping丶網購。但係要走嘅時候就要搬返晒啲嘢走，最簡單就係直頭丟哂啲衫。」

每年同學離開宿舍的時節都會在茶水間等地方看到大量衣服待領，她指浪費情況堪憂：「剩係我哋年輕女大學生掉嘅嘢入面，有七到八成係衫 ，當中有三成係全新嘅衫，仲係好靚好新淨可以再著。」她發現數量驚人：「一層樓已經掉咁多，一棟樓有幾層，一間大學又幾幢樓，再乘返咁多間大學，仲未計大學以外既香港人。呢個數量係好驚人。」

與其捐贈「看不到終站」，不如直接幫衣物尋找下一手主人。（陳葦慈攝）

衣物回收箱收集舊衫七成運到東南亞 黃雅蓉︰回收箱只係令人feel good

黃雅蓉特意去做資料蒐集，發現原來大家棄置的衣服，並非棄於垃圾桶或者堆填區，它們會被送往更遠的地方，例如東南亞國家。「睇到網上嘅相片，垃圾隔離有人住，有啲畜牧牛羊，就喺我哋唔要嘅衫隔離行嚟行去。」她非常驚訝，較發達國家會將自己丟棄的衣物棄置到發展中國家：「原來環保，要保護嘅唔淨係環境，亦都係保護人。」

她更指，現時香港衣物回收箱，其實有七成也只是轉運到發展中國家棄置，污染別人的地方，影響別人的生活，把衣服放到衣物回收箱，只是讓大眾自我感覺良好。「嗰啲回收箱一方面令人feel good(感覺良好)，覺得做咗回收，但係呢個回收可唔可以令到啲衫得到一個重用機會，都係存疑。」

所謂捐贈丶回收，黃雅蓉認為是看不到盡頭，不知道衣物最後何去何從，所謂回收都只不過是另外一種棄置垃圾的方式。所以不少客人選擇將舊衣交給她，為衣服尋找下一位主人。

瑞典二手衫店多過麥當勞：香港都可以

黃雅蓉在機緣巧合下曾到瑞典交流，發現當地到處都有很多很特別的二手衫店。「瑞典二手衫店多過麥當勞同7-11，隔一兩條街就有一間。」她在當地發現大家都很容易回收和出售衣物，在當地非常普遍，並非小眾文化。她感嘆：「返到嚟都念念不忘，好希望香港都有咁樣嘅文化。」

瑞典衣物回收文化盛行，二手衫店多過麥當勞和711（陳葦慈攝）

香港存倉成本貴成回收壓力

在香港做二手衫店成本比較高，主要是香港存倉的租金較貴。黃雅蓉說，「𠵱家我哋有兩邊租金壓力，一邊係存倉，一邊係店面。其餘成本仲有人工，包括營運網店嘅同事丶舖頭同事丶搬運丶清潔等，但現時都算收支平衡。」

她表示，回收業需要土地和空間去清洗和儲存，「其實處理廢物本身就好需要空間，所以政府環保政策上應在空間上，要有多啲支持。」

教育市民對二手衫概念：環保需要成本

提到回收困難，她則指：「最大嘅困難可能係說服大家去畀啲衫我哋。有啲人會諗其實啲衫我本身攞錢買，點解我要免費捐俾你地？」她表示，不少人會誤會，她們免費收到二手衫，之後就可賺到盤滿缽滿。

「其實無論係修補定係幫你處理垃圾，例如回收要清潔、儲存、存倉、整理，重新設計或者重新配搭，全部要好多人力同埋土地，其實都係有成本嘅負擔。其實大家畀衫我哋，我哋賺到嘅錢，其實都係再投入返去做回收工作。」

賺到錢的第一件事︰培訓年輕媽媽同雙待青年

黃雅蓉現時正在培訓年輕媽媽同雙待青年，亦有聘請這些人在店內做兼職工作。她說：「未來利潤高，第一件事要聘請佢哋做全職，即使做唔到全職，都想佢哋有更加多工作機會。」

被問到會有什麼呼籲？她笑說「核突衫就唔好買啦！」呼籲大家謹慎消費，有意識地買自己真正需要的衣服。而且二手衫不是「污糟邋遢」的衣服，是可以非常新淨和漂亮，希望大家可以令這種文化發揚光大。