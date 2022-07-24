日本二手店公開各品牌銷售排行 拆解Coach撃敗LV、Gucci的魅力點

【二手名牌袋|排名】隨復古熱潮盛起，不少時尚潮人的衣櫥裡，都會藏有一兩個中古二手袋。相信大部分人都會好奇哪些品牌最易易手，日本售賣名牌二手服飾龍頭2nd STREET日前整合旗下約750間店舖的銷售數據，公布出2022上半年當地「二手市場銷售榜」，其中在「奢侈品牌」的分類中，竟出現令人意想不到的結果。



LV在奢侈品牌銷售排行出排第二。(IG: l_for_louise)

作風低調的Coach默默登上榜首。(IG:coach)

說到中古品牌，都會想起Gucci、LV和Dior等。雖然這些都名列榜上，但沒想到作風低調的Coach，居然默默地登上榜首，擊敗分別第2及3位的LV和Gucci，而Dior則排行第7。其實，Coach有逾80年悠久歷史，無論在設計或品質方面，都有相當深厚經驗。即使期間曾面臨多次經濟危機，但依然屹立不倒，故此這次取得好成績，也是不無道理。

Coach皮革製作靈感源自棒球手套。(IG:stuartvevers)

【二手名牌袋|排名】拆解奪冠秘密一：耐用手袋皮革

Coach今次以黑馬稱冠，相信有著多個原因，其中性價比高的優點，絕對是無庸置疑的，無論是年輕人或小資女，亦能負擔得起。不少人買二手袋，都不希望手袋殘破，而以堅韌皮革見稱的Coach，也許符合他們要求。由於皮革的製作靈感，取自棒球手套的鞣製和打亮方式，故此非常經得起磨損，甚至可以當成「家傳之寶」。

隨著復古風格回歸主流，老花圖案重回到眾人懷抱。(IG:coach)

【二手名牌袋|排名】拆解奪冠秘密二：中古老花款回歸

隨著復古風格回歸主流，老花圖案重回到眾人懷抱，如Celine、Fendi和Coach等，甚至成為炙手可熱的斷貨款。Coach於千禧年推出的Signature C標誌之所以能夠深入民心，全因當時的Y2K始祖Jennifer Lopez於MV 〈All I Have〉中大量穿用，一度掀起搶購熱潮，並化解了當時歐洲奢侈品牌攻佔美國市場的經濟危機，實在不得不佩服時任創意總監Reed Krakoff的膽識。

木村光希為coach的代言人。(IG:koki)

木村光希曾與Coach合作推出當地特別款式。(IG:koki)

【二手名牌袋|排名】拆解奪冠秘密三：品牌年輕化

隨歷史變得悠久，Coach的手袋設計也跟著轉變。在被稱為「it bag製造機」的Stuart Vevers掌管品牌後， 開始發拓年輕路線，不僅創造多個品牌卡通，也會與年輕紅人合作，如與日本「最美星二代」木村光希合作推出手袋，一洗老套的感覺。照筆者說，Coach最厲害的一點其實是在聘任創意總監時，都是眼光超獨到的。