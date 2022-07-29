MIRROR演唱會｜掛器材須工程師檢查加簽　業界促公開技術會議文件

人氣男團MIRROR演唱會，昨晚（28日）於香港體育館（紅館）舉行期間，發生嚴重舞台意外，一部懸掛半空的大型屏幕突下墮擊傷舞蹈員。全城關注罕見意外責任誰屬。

有業內人士透露，在紅館內懸掛器材須經註冊工程師在場監督及檢查，並須加簽文件提交康文署，料今次事件中負責加簽的工程師，有機會要負上責任。《香港01》正就事件向康文署查詢。



有業內人士透露，因應演出活動，安裝或懸掛該等器材後，要先經在場監督的專業人士檢查，證實有關工程安全穩固後，便要在文件加簽，並向康文署提交，而有關專業人士須為註冊工程師。他以今次非靜止的裝置為例，便應是機械工程師加簽。

他又指，今次事件中，負責加簽的工程師有機會要負上責任， 若調查後發現與該工程師有關，更可能會遭除牌。

涉事大型顯示屏幕。（網上圖片）

資深劇場製作人促當局公開技術會議文件

另有資深劇場製作人表示，在一般劇場有嚴格要求，懸掛器材，即使只是一盞吊燈，也須配有安全綱線，確保器材跌落都不會傷到台上的人，「我哋睇就好荒誕。」

他又指，主辦方、外判商及場地人員事前會舉行技術會議，必然會存備包括入台時間表、舞台設計圖、所用技術等文件，三方都應該已審視及清楚演出所有潛藏危險。他建議當局公開技術會議的所有文件，讓公眾及業界進一步了解事件。

紅館租用條件列明懸掛器材 須合資格專業人士書面證實安全穩固

根據紅館的表演場地租用指引，租用條件中訂明，若要在場地內用索具裝配或懸掛任何搭建物或器材，租用人須自費委聘經康文署核准的合資格專業人士在場監督下進行。工程完成後，按規定負責在場監督工程人士，須以書面向康文署證實是安全穩固。