總商會總裁梁兆基料本港全年經濟負增長　倡11月前免檢疫通關海外

美國聯儲局連續兩個月加息，本港銀行暫時未有跟隨。香港總商會總裁梁兆基今日（31日）在電視節目表示，本港銀行加息要視乎銀行同業的拆息水平變化，預計年底銀行加息的機會相對較大。



他又指，相信本港今年全年經濟將出現負增長，第一季本港經濟已經出現負4%的收縮，預計第二季數字亦「相當難看」，認為整個上半年是負增長。他又指，即使本港第四季全面通關，外圍局勢仍不穩定，加上近日出口減慢，下半年經濟仍不容樂觀。不過，他仍希望本港在11月前能實施對外免檢疫通關，並擔心若再不通關，本港將流失不少生意機會或未來經濟增長的機遇。



梁兆基表示，本港銀行要視乎9月時聯儲局加息的幅度，若聯儲局只加半厘，基本上香港一個月的拆息水平達到接近2%左右，本港銀行仍可考慮不用加息。若聯儲局在11、12月再加息，本港銀行在年底加息的機會相對較大。

梁兆基今日在無綫電視節目《講清講楚》表示，本港銀行要視乎9月時聯儲局加息的幅度，若聯儲局只加半厘，基本上香港一個月的拆息水平達到接近2%左右，本港銀行仍可考慮不用加息。若聯儲局在11、12月再加息，本港銀行在年底加息的機會相對較大。

料最多加息四分一厘

他又指，美國未來若再加整體一厘息，估計一個月拆息達到兩厘至兩厘半，該水平對本港銀行加息意願不大。而若銀行間有較大競爭，「可能銀行只可能加八分之一或甚至最多四分一厘，到美國如果明年掉頭減息，我相信好快減返落嚟。」他預料情況與2018及2019年類似。

梁兆基他預料今年整個上半年本港經濟出現負增長。（羅君豪攝/ 資料圖片）

梁又指，今年2月正值第五波疫情及俄烏戰爭剛開始，本港的經濟增長預測已調低至1.2%，但指疫情及戰爭持續時間較想像中長。他預料今年整個上半年出現負增長，而第三季的經濟亦看不到「好訊息」。又認為即使第四季可以全面通關，但在外圍局勢不穩定下，加上近日出口減慢，相信下半年的經濟亦不容樂觀。並表示即使下半年部分季度有輕微正增長，相信本港今年全年或會再度出現負增長。

不過，梁兆基仍希望香港盡快恢復通關，因為現時全球大多城市都開放通關，而香港作為國際金融中心，對外交往相當重要。惟本港目前已放慢步伐一段很長時間。他擔心再不通關，本港將流失不少生意機會或未來經濟增長的機遇，形容通關為近在眉睫的事情。他又指，如需採取點對點或閉環式通關，對於商務人士往來不方便，強調需全面免檢疫通關。