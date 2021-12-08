2021經濟高峰論壇︱總商會總裁梁兆基　香港須進軍大灣區金融服務

香港總商會總裁梁兆基今日（8日）出席《香港01》經濟高峰論壇，表示在疫情下，香港經歷了一場數碼革命（Digital Revolution）。他認為，香港這兩年有很大改變，無論是大企業或中小企，都更著重提升科技。「這段時間，超過一半中小企都要提升科技，以前未試過！」

中美關係改變 削弱香港優勢

現時的國際政治環境下，內地鼓勵內循環，香港要思考自己的在內循環的定位。他認為中國提出內循環並非不與外界交流。香港過往是「火牛」角色，在不同情境轉換不同「watt數」，但現時講求去全球化（Deglobalisation），「現在出現對抗性競爭，稀土都各自發展，中概股又退市」。他認為面對這種政治環境，無疑削弱了香港以往的優勢。「在外貿減少下，香港需要重新啟動引擎，靈活走位，找出自己的新定位」。

香港新出路 進軍大灣區金融服務

此外，梁兆基指本港經濟結構與倫敦相似，側重於金融、專業服務等產業。香港都會經濟，其中專業服務、金融及貿易GDP佔比逾六成，不過倫敦在科技產業發展較香港佳，估比達10%，「香港這方面需要急起直追」。

他補充，香港出路是保持這些固有優勢的同時，再發展其它產業，但重中之重是要更好地服務國家。「香港擅長於專業服務、金融等領域，但現在只是有限度服務中國，所以要思考如何進入大灣區，為該地區提供服務」。