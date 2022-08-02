觀塘工廈再有蛇蹤　揈尾灰蛇匿電拖板　漁護署找「蛇竇」無人應門

《香港01》7月31日報道觀塘成運工業大廈疑出現「蛇竇」，常有蛇及蜥蜴在梯間及走廊竄動，嚇窒工廈商戶。《香港01》再接獲商戶投訴，稱辦公室的曱甴屋一晚之間不翼而飛，四處尋獲之下，竟在電拖板處發現「有嘢條尾揈咗下」，細看之下竟是一條灰蛇，「嚇到彈起，點會估到辦公室會有蛇！」



有專家指出，因事件有可能涉及走私動物，難就相片判斷屬本地還是外來品種，但蛇本身雖然不會攻擊人類，卻可能因受驚過度，如被老鼠膠困身等情況下，做出攻擊行為，甚至部份蛇會釋出毒液，呼籲市民遇蛇時要保持距離。

漁護署回覆稱，接獲兩宗投訴，人員多次到上址巡視，惟有關處所無人應門，處所範圍附近並無發現任何爬蟲類動物及動物售賣活動。



前日有運工業大廈商戶投訴，稱近期經常在觀塘成運工業大廈4樓看到有蛇出沒，所到之處遍及走廊、後樓梯、天台，甚至廁所，估計兩月間已至美見過10條蛇，亦曾活足過一條1米長青色蛇及多隻疑供餵食的蜥蜴，矛頭指向該層一個經常「神龍見首不見尾」的租戶，質疑有人在上址經營「蛇竇」。

尋失蹤曱甴屋 電拖把處驚見有蛇 商戶：嚇到彈開

報道引起市民關注，再有商戶投訴有蛇出沒。6月搬到上址4樓的商戶黃先生表示，剛搬來時見到有張貼告示，稱商戶大廈曾發現「動物蛇」，提醒商戶注意。他上周日放置一個曱甴屋在辦公室廁所對開，翌日卻消失得無影無蹤，沿路追尋，竟發現曱甴屋已被壓偏在電拖把位置，突然疑有繩狀生物「條尾揈咗下」，方見到一條灰黑色蛇在該處蠕動，「嚇到我彈開！」

超驚，無諗過寫字樓會有蛇，仲要灰色，可能有1米、800毫米長左右，我好肯定我office係密封哂，可能係被曱甴屋啲香氣吸引，係廁所爬上嚟，好驚，唔敢去廁所，長期搵嘢壓住……蛇王上嚟捉咗條蛇，話呢啲蛇會咬人。 觀塘成運工業大廈商戶黃先生

觀塘成運工業大廈再發現有蜥蜴，疑似是名為「石龍子」的品種，可能供餵飼。（讀者提供圖片）

日前曾表示險遭蛇咬的商戶甘先生指，昨日（1日）再發現一隻蜥蜴，報警後有「蛇王」到場清理，指會將該蜥蜴轉交及愛護動物協會處理。他說，自報道刊登後，漁護署及愛協先後有派員到場視察，惟署方職員上門見無蛇，肇事租戶無應門後即「收隊」，批評漁護署做事敷衍。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研提醒市民，見到蛇類時要保持安全距離。（受訪者提供）

兩棲類專家：難憑照片判斷品種 料或是外地品種

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研表示，從相片中可見，商戶發現的「走失動物」包括蛇及蜥蜴，由於蛇類有可能是外地品種，難單憑相片判斷品種，至於蜥蜴則疑似是名為「石龍子」的品種。

勿用「老鼠膠」以免蛇受驚反噬 須保持安全距離

黃朗研表示，香港有52種蛇類，其中14種帶毒，當中8種毒性可致命。他提醒市民，蛇一般不會主動攻擊人類，「因為人唔佢地獵食對象」，但如果牠物受驚則有機會咬人或釋出毒液，建議商戶不要用「老鼠膠」等物品「捉蛇」，牠們一旦受傷，有機會因受驚而作出攻擊，應用物品封好門窗以免有蛇走入，遇見蛇時要保持安全距離並報警求助，不幸被蛇咬，不論有無毒均要馬上就醫。

他指香港走私動物情況普遍，海關及漁護署不時會將涉案走私動物轉交其協會照料及安排領養，多數涉及海龜、蜥蜴及蛇類，部份帶有微毒。

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漁護署：多次巡視無人應門 未見有蛇

漁護署回覆查稱，今年5月至昨日，署方轄下九龍動物管理中心共接獲兩宗相關投訴個案，人員多次巡視相關處所，惟有關處所無人應門，人員在處所範圍附近並無發現任何爬蟲類動物及動物售賣活動。

根據《公眾衞生（動物及禽鳥）（售賣及繁育）規例》（第139B章）（《規例》），任何人除非持有由本署發出的動物售賣商牌照，否則不得經營動物售賣商業務。根據《規例》，動物指一切溫血脊椎動物以及爬蟲動物，包括蛇類動物。任何人如無有效動物售賣商牌照而售賣動物或禽鳥，一經定罪，最高可被判處罰款10萬元。