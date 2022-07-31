觀塘工廈疑有「蛇竇」　活蛇、蜥蜴亂竄　商戶：擘大個口撲埋我度

秋風未起，蛇已出沒，觀塘成運工業大廈近月「蛇」影幢幢，時而入商舖遊走，時而到梯間亂竄，商戶終日活在「杯弓蛇影」的惶恐之中，矛頭直指低層一個租戶，懷疑有人經營「蛇竇」。有商戶向《香港01》投訴，「蛇竇」經常無人應門，漁護署、警方及管理處均「無符」，有商戶更曾險遭蛇咬，「失驚無神有條蛇擘大個口撲埋嚟我度，嚇到我標晒冷汗大叫，依家諗返起仲歷歷在目。」



有立法會議員關注商戶的安危，擔心有人無牌銷售動物，促請業主及政府跟進。《香港01》正向相關部門查詢。



觀塘成運工業大廈最近陸續有蛇出沒，商戶用老鼠膠活捉一條近一米長的青色蛇。（讀者提供圖片）

商戶：兩個月內見至少10條蛇 鋪老鼠膠捕獲青色蛇

觀塘成運工業大廈近期陸續有蛇出沒，走廊、後樓梯、天台、廁所都有蛇蹤。據商戶統計，兩個月內已至少見過10條蛇，他們在地上鋪設捕鼠用強力膠紙，亦曾在梯間「打蛇」，雖成功活捉多條約1米長的蛇及多隻蜥蜴，惟情況未見改善，矛頭紛紛指向位於四樓的租客，懷疑有人經營「蛇竇」，飼養大量活蛇，有關租戶已租用上址三年，但今年5月才開始有蛇出沒。

商戶稱曾與負責人對質 對方矢口否認

「蛇竇」長期重門深鎖，鮮有人出入，商戶曾向漁護署舉報，亦曾報警求助，惟因無人應門，未有進一步行動，曾有商戶成功「捕獲」負責人當面質問，並提供照片，對方矢口否認，引述對方稱「呢款蛇千幾蚊一條，點會亂咁放走呀」。商戶向管理處投訴，獲告知已循法律途徑跟進，但事件不了了之。

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於「蛇竇」附近開設辦公室的甘先生今年6月險遭蛇咬，他向《香港01》憶述時仍猶有餘悸。

嗰朝早同事話見到有條青色嘅蛇竄咗入枱底，蛇王摷勻晒成間辦公室都搵唔到，話有可能捲成蛇餅睇唔到，叫我逐一打開啲摺枱睇下，我心諗應該無嘢，點知打開最後一張摺枱時，失驚無神有條蛇擘大個口撲埋嚟我度，蛇王一手捉住個蛇頭，嚇到我標晒冷汗大叫，即刻掟張枱落地壓住條蛇，依家諗返起仲歷歷在目。 成運工業大廈商戶甘先生

捕獲蜥蜴料為餵飼食物

甘先生引述蛇王表示，當時所捕獲的蛇並非本地品種，估計可能由外地引入，而蜥蜴則可能是餵飼蛇的食物，相信有人未妥管理，導致「奇珍異獸」四周亂爬，要求工廈業主正視問題，追究涉事商戶。

工聯會立法會議員鄧家彪關注商戶的安危，擔心有人無牌銷售動物，促請業主及政府跟進。（資料圖片）

鄧家彪：擔心涉及無牌經營及違法買賣

工聯會立法會議員鄧家彪表示，成運工業大廈內有零售、食肆、派對房間等，蛇出沒不止影響商戶，還有其他市民，他又指蛇出沒的數量不尋常，懷疑有人飼養擔心涉及無牌經營及違法買賣，活蛇隨意亂竄或涉疏忽照顧，希望相關部門跟進，杜絕工廈「蛇患」。

根據本港法律第139B章《公眾衛生（動物及禽鳥）（動物售賣商）規例》 第4(1)條，任何人若要經營動物售賣生意，必須先獲得牌照，而售賣動物的場所亦要持牌，無牌經營即屬違法，一經定罪，可處第6級罰款，即10萬元。