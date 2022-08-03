佩洛西訪台｜李家超緊跟北京路線　學者料港、台關係將長時間緊張

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日訪問台灣，觸發中國外交部猛烈抨擊，而香港行政長官李家超、特區政府及三司緊隨中央發表聲明批評。有學者認為，現屆特區政府已在台灣問題上緊隨中央路線，估計港、台關係亦會持續一段緊張時間。



時事評論員劉銳紹和中大政治與行政學系高級講師蔡子強均表示，李家超領導的新一屆特區政府在今次兩岸問題上，緊跟中央發表政治姿態的聲明，是有別於往屆政府的處理手法，相信港、台之間的關係亦會持續長時間緊張。



民間交流遙無期 蔡子強：契機或要待下次台灣總統大選

特區政府駐台經貿辦上年5月關閉、台灣駐港機構「台北經濟文化辦事處」上年底亦把最後一名台籍人員撤港，民間交流渠道已暫停一段時間。蔡子強表示，港、台民間交流可謂復辦無期，看不到有任何改善可能，契機可能要等待2024年的下次台灣總統選舉，但情況也不樂觀，因為看不到國民黨會贏民進黨，就算國民黨會勝出大選，兩岸政策也比前總統馬英九年代為硬。

劉銳紹料港或跟隨內地向台實施貿易或貨品來往限制

劉銳紹表示，前特首林鄭月娥和曾蔭權年代，對台政策曾被批評跟中央陽奉陰違，甚至被指阻礙北京政策，今次李家超明顯緊跟北京路線，相信會傚法中央，在貿易或貨品來往上對台實施限制。他稱，以往兩岸問題能夠透過香港作為第三者以作溝通，李家超則選擇了「政治正確」的角色。

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港或施反制 劉銳紹：限制台食品輸港 不認大學學術資格

中方在前日(1日)深夜宣布禁止多家食品廠產品進口大陸，劉表示，估計港府亦會在行動上仿傚，例如以食安全為由，限制台灣食品輸港，不過台灣食品一向佔輸港比重很少，故影響不大。

他又舉例指，港府可以防疫為借口，向台灣入境旅客採取嚴謹措施，不承認旅客在台自行做的檢測結果；甚至不承認在台灣方面大學畢業生的學術資格等，作為反制措施。