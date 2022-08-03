佩洛西訪台｜李家超及高官連環譴責　全力配合中央捍衛國家主權

美國眾議院議長佩洛西訪台，香港特區政府、特首李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國，以及保安局均表示堅決反對並強烈譴責。



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特區政府發言人說：「特區政府堅決維護中國國家主權和領土完整，堅守一個中國的原則。佩洛西竄訪台灣，是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係，將導致非常嚴重的事態和後果。」

發言人表示：「中央政府已表示，必將採取一切必要措施，堅決捍衞國家主權和領土完整。特區政府全力支持中央政府反對任何外部勢力干預中國事務，會全面配合國家向美國採取的措施，堅定維護國家主權、安全和發展利益，並堅決維護國家尊嚴。」

李家超說：「香港特別行政區政府反『台獨』意志堅定，立場清晰，全力支持中央政府維護國家主權和領土完整的堅定決心。」

李家超指：「佩洛西竄訪台灣，助長『台獨』意識，公然挑釁一個中國原則，破壞台海穩定，拿台灣二千多萬人民當賭注，是蔑視台灣人民福祉的自私行為。」

陳國基表示，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，具有不可動搖的事實和法理基礎。美國聲稱要維護每一個國家的主權和領土完整，但在台灣問題上出爾反爾，佩洛西的公然訪台肆意踐踏一個中國原則，既置維護台海和平穩定於不顧，更嚴重損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政。

陳國基譴責任何挑戰國家主權和領土完整的行為。他會帶領其轄下的政策局和部門，全力支持和配合國家捍衞自身主權和領土完整的措施，並且堅決按照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》、一個中國原則及中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策處理涉台事務。

政務司副司長卓永興亦表示：「美國打着所謂『民主』的旗號，妄自尊大、高人一等地將自己國家的價值和方式强行加諸別國之上，干預別國和別國人民的事情，不正就是世上最大的『不民主』和『反民主』嗎！？」他說：「大國要有大國的風範，沉溺於偷雞摸狗的政治把戲，徒令人恥笑，注定是失敗收場的。美國人，還是有點自尊和自信吧！」

財政司司長陳茂波表示，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，國家對於台灣問題的立場一貫非常清晰，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。美國眾議院議長的行徑，嚴重侵犯我國主權和領土完整、違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定、背信棄義、嚴重破壞中美關係，造成嚴重政治後果。

陳茂波說，目前美國通脹高企，種族歧視和對立問題嚴重、貧富差距巨大，美國政府和政客不集中精力處理好國內問題，反而在台灣問題上興風作浪，是企圖轉移視線，以遮蓋本土尖銳矛盾的低劣伎倆。

陳茂波續說：「在全球經濟大環境不明朗、地緣政治因俄烏衝突而持續緊張之際，美國不負責任、不顧後果作出挑釁行為，手段卑鄙，影響惡劣，勢必令區內局勢更趨緊張，為全球金融和資產市場帶來更大波動和不穩定性，衝擊本來已極為脆弱的環球經濟。美國一方面在華賺取龐大經濟利益，同時企圖遏制中國的發展，在台灣問題上製造事端，激化矛盾，必定會自食其果。我們堅決反對任何外部勢力干預我國內部事務，堅定維護我國的主權、安全和核心利益，堅決維護國家尊嚴，並嚴厲譴責美方不負責任的挑釁行為。」

林定國則表示，《憲法》是國家的根本大法，是香港特別行政區憲制秩序的最重要組成部分。《憲法》序言列明：「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」

林定國說，台灣和香港特別行政區均是中華人民共和國不可分離的部分。就美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，意圖阻礙祖國統一大業深感憤慨，予以譴責。

保安局亦表示強烈反對，指美方政客一意孤行竄訪台灣，是試圖挑戰國家主權、統一和領土完整的行為。保安局指，維護國家安全是屬於每個主權國家的內部事務，美方政客橫蠻無理的霸凌行徑嚴重違反國際準則，同時粗暴地干涉中國內政。

保安局表示，維護國家主權、統一和領土完整是包括香港同胞在內的全中國人民的共同義務。特區政府對於任何挑戰國家主權、統一和領土完整的行為，予以強烈譴責。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，任何人都不要錯估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志和強大能力。否則只會是玩火自焚，必須自身承擔任何嚴重後果。

教育局局長蔡若蓮表示，堅決反對美國罔顧一個中國原則、背信棄義的不負責任行為。堅決捍衛國家主權，支持國家對美國霸凌行為的強烈警告及一切反制措施。

勞工及福利局局長孫玉菡表示：「祖國必須統一，也必然統一。身為中國人，我全力支持中央採取堅決有力措施，維護國家主權、安全和發展利益。」