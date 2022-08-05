少年向警出示仿製安心出行記錄圖　稱怕被跟蹤無裝程式　判社服令

少年聲稱怕被人跟蹤，未有安裝「安心出行」程式，但到機舖打機時，卻遇上警方巡查，他出示仿製記錄圖時被捕。少年早前承認誤導警員罪，案件今(5日)在西九龍法院判刑，裁判官香淑嫻考慮到被告年輕，認為值得給予機會，判他160小時社會服務令。



被告蕭尚軒(18歲，無業)，承認一項企圖誤導警務人員罪，指他於2021年12月10日晚，往旺角豉油街一間遊戲機中心誤導一名警員。

被告蕭尚軒在西九龍法院承認企圖誤導警員，被判社服令160小時。(陳家怡攝)

手機內未無安裝安心出行程式

案情指，警員當日到遊戲機中心檢查在場人士是否使用「安心出行」應用程式，當時被告在場，他向警員出示一個「安心出行」到訪記錄的仿製圖。警員發現異常，發現被告的手機並沒有安裝「安心出行」程式，該仿製圖也非出自真的「安心出行」程式，便將被告拘捕，被告警誡下說：「怕畀人跟蹤先用假安心出行。」

辯方律師求情時指，被告有悔意並願意承擔責任，感化官建議被告作中度時數的社會服務令。

案件編號：WKCC 1910/2022