消息：政府最快周五公布「紅黃碼」 入境人士可縮短檢疫日數
撰文：黃偉倫
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香港新冠疫情持續，政府擬推安心出行「紅黃碼」制度，醫務衞生局局長盧寵茂早前指，入境旅客會獲發「黃碼」，容許他們縮短檢疫酒店日數。消息指，政府將於周五（5日）公布措施詳情。
盧寵茂日前指出，所有居家隔離的確診者會獲發「紅碼」，入境旅客會獲發「黃碼」，容許他們縮短檢疫酒店日數，稍後會逐步將「黃碼」擴至與確診患者同住的密切接觸者。他強調，「紅黃碼」制度是為了給予非感染者自由，增加內地信心，達到「精準抗疫」： 「確保應紅就紅，應黃就黃，應不紅不黃，就不紅不黃，正常的，一定要做得好。」
盧寵茂之前亦強調，政府仍堅持外防輸入的態度，更新入境旅客的檢疫日數並非「躺平」或放鬆，而是香港作為內地連通國際的橋樑，不應與內地和國際連通對立。
▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼
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