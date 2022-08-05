抗疫首要保醫療系統　港大醫學院新任院長劉澤星：政府要聽人意見

香港大學新任醫學院院長劉澤星本周一（1日）上任，他今日（5日）出席傳媒分享會時表示心情依然緊張。對於疫情發展，他強調自己非專家，但認為首要是保住醫療體系，不要因疫情而影響到其他不是新冠的病人。



+ 2

保住醫療體系 勿因疫情影響非新冠病人

劉澤星提到疫情至今雖然已接近三年，但對新冠肺炎的認識仍然不足：「好多人都唔係真正專家，我亦不是專家。」他指，要慢慢再作觀察，舉例指一年前無人會知「長新冠」，所以無法斷言未來發展，不過唯一可以肯定的是疫情嚴重影響港人生活，首要是保住醫療體系，不要因疫情而影響到其他不是新冠的病人。

政府抗疫須接受意見及觀察新數據 劉澤星：要聽人講嘢

對於政府抗疫方針，他認為「要聽人講嘢 」，接受其他人意見，同時觀察新數據 ，並尋找可信資料，以幫助病人：「疫情仍然非常嚴峻，到依刻都仲要好小心，唔好畀佢發得太厲害，特別是長者等影響較大的人士。」對於有學者提出「混合免疫」，劉澤星指出接種新冠疫苗可減低死亡等風險「係真嘅」，而康復後一定程度上可減低染疫風險，這些都是事實數據。

對於海外醫生，劉澤星認為與本地醫生的關係既為合作又是競爭，但強調要有競爭才有進步。至於有聲音擔心內地醫生會因語言問題影響工作，劉澤星指香港用藥是英文，所以要有一定認識，但最重要仍是水平與港大及中大的醫科生相若，便可勝任工作。

+ 4

劉澤星又介紹上月5日開幕的沙宣道三號學術大樓將由護理學院及中醫藥學院進駐，樓高9層，設施包括成人及幼兒模擬病房，放有不同年齡患者模型，可即時與真人互動及反應，另外亦會有應用VR及AR科技的教學設施。劉澤星指出護理學院及中醫藥學院進駐後，蒙民偉樓將騰出更多空間供醫科生使用。