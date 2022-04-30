劉澤星料港短暫建免疫屏障　染疫後抗體數月下跌　籲仍要接種疫苗

本港新冠肺炎疫情緩和，確診數字逐步回落。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日（30日）指，長假期過後學校逐步恢復面授課堂，疫情未見呈上升趨勢，估計原因是現時本港近120萬人染疫，加上疫苗接種率上升，暫時建立免疫屏障，「兩樣加埋有鬆一口氣機會」。

不過他強調免疫屏障短暫，即使曾感染病毒，抗體數個月後亦會下跌，故染疫後一個月要接種疫苗：「要再刺激免疫細胞多一次，保護力再強啲」。他又指，現時本港第三針接種率仍未夠50%，故亦要「谷針」，認為所有年齡群組的接種率，都應該要推高至90％。



▼4月28日 居上海及北京港人回港避疫▼



+ 1

劉澤星今日在商台節目《政經星期六》中指，現時本港暫時做到免疫屏障，不過認為十分短暫，「唔好以為鬆一口氣就放鬆晒」。他指即使染疫後亦要接種疫苗，因感染後抗體數個月後會下跌，故要接種疫苗，建議未打過針而染疫人士，可在康復一個月接種疫苗，「感染當一針，仍要打足三針先有足夠保護」。

劉澤星：打三針一定好過打兩針

劉表示，在第五波疫情中收集數據，愈打齊針，重症及死亡數字愈少：「打三針一定好過打兩針」，並呼籲長者要接種第四針。被問到社交距離措施料於5月下旬放寬，劉澤星認為屆時已過復活節長假及復課數星期，相信是適合時間。

▼4月21日 旺角人流明顯回升▼



+ 8

3至11歲兒童接種率僅七成

劉澤星指本港現時亦要「谷針」，3至11歲兒童接種率到70%便未見再上升，故呼籲家長帶同子女打針，強調兒童染疫後即使沒有生命危險，亦會令器官受損。長者方面，劉指現時入院後醫生會問病人是否已接種疫苗，並提醒要打針。而院舍方面，第五波疫情中有70%院友已感染新冠肺炎，而現時有75%院友已打第一針，但只有不夠10%打第三針，認為數字仍未足夠。

返學前做快測：做慣咗唔太繁複

被問到學生要否要持續在上學前做快速檢測？劉澤星認為是值得做，並指作為醫生每日亦有做快速檢測，「做慣咗唔太繁複，每日多一、兩分鐘，做過程又唔會唔舒服」。他又強調，做法可保障學生及老師，加上學生人數龐大，快速檢測陽性數字大概可反映本港整體疫情。

至於第二代疫苗方面，劉澤星稱現時仍在研究階段，最快今今年尾才有數據反映第二代疫苗效果。而委員會正跟進各地數據，一有報告很快就可審核是否向政府推薦。他又呼籲市民不要等第二代疫苗，因或再出現變種病毒，「𠵱家打咗到時都可以再打」。

▼3月1日 接種首劑疫苗人數突破600萬▼



+ 1