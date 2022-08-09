暑期金多寶｜中環幸運投注站現購六合彩人龍　打工仔：中頭獎移民

六合彩暑期金多寶2022今晚（9日）攪珠，一注獨中頭獎有機會捧走獲5000萬元獎金。過往售出至少47張頭獎彩票、成為全港十大幸運投注站之首的中環士丹利街投注站，經過11個月升級工程後上月重開。



幸運投注站迎來重開後首次金多寶，即使熱帶風暴木蘭帶來三號風球致橫風橫雨，但下午仍有不少市民到投注站把握發橫財機會。有市民稱因其媳婦曾在士丹利街投注站以10元一注中三獎獲十萬獎金，故她他日特意前來碰碰運氣購買彩票：「隨便揀六個號碼當發個夢，交畀上天安排。」



▼8.9 六合彩暑期金多寶頭獎一注獨中獎金達5000萬▼



+ 2

截至傍晚六時 暑期金多寶2022總投注額逾$9,300萬

今次暑期金多寶頭獎基金達5000萬元，截至傍晚六時，總投注額超過9,300萬。在中環士丹利街投注站，市民何先生稱是第二次到此站購買六合彩，全因前年媳婦在此以10元一注命中派彩約十萬元的三獎，所以前來試試手氣。

市民投注二百元 若中頭獎將在港添置物業

何稱若中獎，將用以做生意或在港添置物業，暫時未有移民打算，他花費約二百元購買多張彩票，至於「心水」號碼，他指一直都是隨便選擇六個號碼：「嚟投注只當發個夢，交給上天安排，應有則有應無則無。」

何先生稱若中獎，將用以做生意或在港添置物業，暫時未有移民打算。（麥鍵瀧攝）

上班族堅持親身到士丹利街購票：吸吸之前得獎幸運兒運氣

5000萬頭獎當前，士丹利街投注站有不少中環寫字樓上班族，午餐時段順路到投注站下注。在附近上班的王小姐經過投注站決定碰碰運氣，被問到中獎願望，她希望將獎金用於移民，而雖可上網投注，但仍決定親身到投注站下注，希望吸吸士丹利街投注站之前得獎幸運兒的運氣。亦有市民表示若果中頭獎，會將部份金額捐給社福機構：「始終都是橫財，將少部份捐比較好。」

▼6.27 六合彩回歸金多寶攪珠馬會情況▼



「10」號攪出7次最旺 近5次金多寶有3次有人以複式彩票中頭獎

馬會指，暑期金多寶自推出以來舉行過19次，在歷年暑期金多寶攪珠中，「10」號共攪出過7次，「3」號及「47」號則被攪出過6次，「6」號及「41」號也分別出現過5次，可稱為暑期金多寶幸運號碼。至於幸運投注方式，近5次金多寶頭獎得主當中，有3位幸運兒以複式彩票中獎，包括剛於6月27日舉行的回歸金多寶。