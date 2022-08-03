六合彩暑期金多寶｜5000萬頭獎8.9攪珠　8.4售票　有個號碼特別旺

香港賽馬會宣布，本年度六合彩暑期金多寶攪珠將於下周二（9日）舉行，該期攪珠將有3800萬元金多寶，若10元一注獨中，估計頭獎高達5000萬元。馬會指，暑期金多寶獎券將於周四（4日）的一期攪珠後開售，至8月9日晚上9時15分截止受注。



5000萬元頭獎當前，馬會公開暑期金多寶數據，原來自推出以來共舉行過19次暑期金多寶攪珠，當中「10」號被攪出次數最多，共7次，「3」號及「47」號緊隨其後，被攪出過6次。



▼6.27 六合彩回歸金多寶攪珠馬會情況▼



疫情下，六合彩攪珠一度受影響，但自7月25日起，六合彩已恢復每周攪珠三次的正常安排，即逢星期二、四及六攪珠，而暑期金多寶亦隨之而來。

8月9日晚上9時15分截止售票

馬會指，本年度六合彩暑期金多寶攪珠下周二（9日）舉行，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及互動投注服務將於周四（4日）的攪珠後開售暑期金多寶獎券，截止售票時間為攪珠日（9日）晚上9時15分。

「10」號攪出7次最旺 近5次金多寶有3次有人以複式彩票中頭獎

馬會指，暑期金多寶自推出以來舉行過19次，在歷年暑期金多寶攪珠中，「10」號共攪出過7次，「3」號及「47」號則被攪出過6次，「6」號及「41」號也分別出現過5次，可稱為暑期金多寶幸運號碼。至於幸運投注方式，近5次金多寶頭獎得主當中，有3位幸運兒以複式彩票中獎，包括剛於6月27日舉行的回歸金多寶。

馬會「教路」稱，如有8個心水號碼，可選擇以每注$5「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用$140購買合共28個投注組合，當1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎。