醫管局高層莊慧敏與男醫生涉超市偷竊　案押後以商討其他處理方法

曾與張竹君一同出席疫情記者會的醫管局女高層莊慧敏，與一名男醫生被指在黃埔一超市偷竊包括刺身等食物，價值逾1600元，兩人被控盜竊罪，案件今(11日)在九龍城法院再訊。裁判官應辯方申請將案件押後至9月28日，以待雙方就有否其他方式處理作商討。兩名被告獲准以原有條件續保釋。



被竊物品包括西瓜密瓜及刺身

兩名被告：趙名宇(47歲)及莊慧敏(48歲，女)，兩人均報稱醫生。控罪指他們在2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層，及地下永旺（香港）百貨有限公司，偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值1632.8元，上述物品為永旺（香港）百貨有限公司的財產。

資料顯示，莊為醫院管理局總行政經理(感染及應急事務)，趙是骨科醫生。

案件編號：KCCC 1147/2022