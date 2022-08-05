文憑試開考虛稱培正等校有炸彈　運輸主任稱患思覺失調　囚16月

前年中學文憑試（DSE）中文筆試開考首天，警方接報九龍區的培正及聖言中學內有炸彈，經搜查後並無發現，事後拘捕一名涉案的運輸署男高級技術主任，並發現他涉另一宗盜竊案。他早前否認向他人傳達有炸彈的虛假消息、盜竊和管有他人身份證3罪受審，今（5日）在觀塘法院被裁定全部罪成。裁判官指被告干犯虛報詐彈案時有預謀，但考慮他案發時患有思覺失調等，酙量減刑，判他入獄16個月。



被告楊偉忠(54歲、運輸署高級技術主任)，被控盜竊、管有他人身份證，及向他人傳達有炸彈的虛假訊息。指他於2018年8月10日，在何文田香港足球總會偷竊1個黑色銀包，內有1張香港身份證、10元現金，及屬於杜文現的銀行卡及信用卡等；及於2020年6月17日，在土瓜灣天光道曉暉華庭某單位，管有杜文現的身份證。

被告另被控於同年5月4日，向警方傳達相信是虛假的消息，意圖令警方相信九龍培正中學及聖言中學放有炸彈，或放有會爆炸或著火的物品。

被告楊偉忠被控虛報炸彈、偷竊及管有他人身份證等罪名，全部被裁定罪成。(資料圖片)

當日文憑試考中文科

2020年5月4日是當年文憑試(DSE)的第一天開考日，並且是大部份考生都會報考的中文科。當日早上時許，警察通訊員收到一名自稱「輝仔」的來電，他說：「天馬行動開始，而家喺DSE考場裏面呢有人放咗炸彈㗎……喺培正中學同聖言中學，你快啲搵人去呀，十點鐘會爆㗎。」

警在兩校未發現炸彈

警方接報到場，惟在兩間中學均未有發現炸彈，警方於同年6月17日拘捕被告，警方在其家出搜出屬於杜文現的銀包及身份證等。警方期後在被告電話的sim卡，發現一個聲音檔案，內容與上述報警通話大致相同。

另外，警方又發現，銀包的物主杜文現曾在工作上遇過被告，他們在2019年，因參與足球協會監場工作時認識，被告坐在杜的右邊，杜完成工作後發現銀包不見了。

辯稱留下了電話2同事知密碼

被告自辯時稱，虛報炸彈案前一天曾把電話遺漏在辦公室，翌日回辦公室時才取回，又指他有兩名同事知道其電話的密碼，他另稱不知為何杜的銀包及財物會在他當日所用的環保袋內。

官稱說法超乎現實

裁判官裁決時指被告的說法超乎現實，質疑他知悉遺失電話，卻未有即時致電尋找，又指他會隨意把密碼交給他人，此舉並不常見。對於被告指杜的銀包意外跌入他的環保袋，家傭誤以為是被告的銀包並放在住所窗台，裁判官亦沒有接納其說法，不信被告一直未有發現該銀包，裁定他三罪全部成立。

求情稱未有考生受影響

辯方求情指，被告案發時精神壓力大，患上思覺失調，母親亦在他生日當天去世，令被告精神不穩，而虛報炸彈的事，並沒有影響到文憑試考生。

案件編號：KTCC 2290/ 2021