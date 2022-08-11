公務員Secrets｜掀專頁關閉潮　家長Secrets今關閉　1200網民留喊

警方國安處日前拘捕4人，包括以涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪拘捕兩名「公務員secrets」facebook專頁管理員。事件觸發FB的Secrets專頁關閉潮，繼討論醫院管理局工作的HA Secrets及中文大學校園生活的CUHK Secrets消失後，有近3.9萬人讚好、逾4.4萬追蹤的「家長Secrets」今日（11日）亦發文指，會在今日內關閉專頁，並祝小朋友健康快樂成長。



家長Secrets內「家長」用以匿名留言的Google表格現已停用，不再接受新留言，而貼文上載後短短一小時，已有2000名網民給予反應，且有數百留言，不少人對專頁要關閉感到驚訝和可惜，慨嘆家長失去樹窿外，亦有人形容「Secrets」系列專頁關閉潮顯示本港已去到滅聲地步。



「家長 Secrets」專頁下午一時許發文預告，「本專頁今日內關閉」，並祝福「小朋友健康快樂成長。」（fb截圖）

根據家長Secrets專頁資料，該專頁在2017年1月26日創立，至今有38,830人讚好，另有44,766人追隨。專頁簡介稱是一個屬於香港家長發聲平台，強調不再需要被電視台，雜誌，高官，專家代表發帖者的意見和聲音，亦不需要害怕表達自己的意見時曝露了自己的身份。

家長Secrets專頁今午一時許發文預告：「本專頁今日內關閉，祝小朋友健康快樂成長。」貼文在一小時內，吸引約2000人給反應，當中超過1200人留下「喊喊」，而192個留言中，不少網民均對專頁須關閉表示可惜，慨嘆家長從此失去傾訴心聲的「樹窿」，更有人詫異專頁消失潮竟殺到家長群：「咁都唔得……仲有咩係講得，諗清楚要唔要係香港呢個地方做家長。」

國安處周二（9日）上午採取執法行動，拘捕兩名年齡分別28及29歲男子，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第九和十條「作出具煽動意圖的作為」罪行。據了解，二人為「公務員Secrets」的管理員，分別任職民政事務總署文員及政府資訊科技總監辦公室系統分析主任。「公務員Secrets」被指曾多次發布具引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意的煽動意圖帖文。

事件發生後，Facebook的「Secrets」相關專頁隨即上演關閉潮，除了涉事的「公務員Secrets」被消失後，「HA Secrets」及「CUHK Secrets」亦同樣消失。據悉，城市大學的「「CityU Secrets」、浸會大學的「hkbu Secrets 2.0」同樣在一夜間消聲匿跡。

《香港01》今午在facebook搜尋「Secrets」一詞，發現討論中學名校校園生活的「名校Secrets 2.0」、香港大學的「HKU Secrets」、教育大學的「EDUHK Secrets」、金融業界的「金融圈Secrets」仍然存在，惟除「名校Secrets 2.0」外，其餘的專頁疑似已長期無更新，當中「HKU Secrets」的最後更新日期為今年2月3日，而「EDUHK Secrets」對上一次更新已為2019年12月18日。