FB公務員Secrets管理員被捕　HA Secrets及CUHK Secrets突消失

警方國安處周二（9日）拘捕四名男子，據了解其中二人為「公務員Secrets」的管理員。該專頁周二已從Facebook消失，今日（10日）再有其他「Secrets」專頁突然消失，包括討論醫院管理局工作的「HA Secrets」，以及中文大學校園生活的「CUHK Secrets」。



「公務員Secrets」兩被捕管理員為公務員

國安處周二（9日）上午採取執法行動，拘捕兩名年齡分別28及29歲男子，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第九和十條「作出具煽動意圖的作為」罪行。據了解，二人為「公務員Secrets」的管理員，分別任職民政事務總署文員及政府資訊科技總監辦公室系統分析主任。「公務員Secrets」被指曾多次發布具引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意的煽動意圖帖文。

醫管局高層曾稱每星期都看「HA Secrets」專頁

《香港01》今晚從Facebook搜尋，發現繼「公務員Secrets」之後，「HA Secrets」及「CUHK Secrets」都同樣消失，無法搜尋兩個專頁。如直接輸入兩個專頁的連結，則會出現「目前無法查看此內容」的畫面，並指：「通常是因為擁有者僅與一小群用戶分享內容、變更了分享對象，或是刪除了內容」。

「HA Secrets」不時分享醫管局的工作，醫管局總護理行政經理潘恩榮於2017年受訪時曾表示，每星期都會瀏覽「HA Secrets」，不會抹煞這些「爆料」，明白社交網站對員工來說如匿名信一樣，是較方便的溝通渠道，會藉此了解年輕的同事。

「HA Secrets」及「CUHK Secrets」現時已無法搜出（網頁截圖）

「CUHK Secrets」曾爆校內疑非禮案

「CUHK Secrets」則會分享中大的校園生活，當中亦有不少「爆料」，例如2018年時，曾經有帖文指出中大護理學院迎新營內，有新學員兩度非禮工作人員之嫌。事後中大回覆稱，校方正在了解事件，將按既定程序及指引作公正及適當的處理，如有需要會報警求助。