「爆眼教師」楊子俊承認6.12金鐘非法集結　 被判囚9個月

於2019年612衝突中被催淚彈射中右眼的拔萃女書院前通識科老師楊子俊，早前被控非法集結兩罪。楊今(15日)在東區法院認罪，案情指他曾向警方防線搬鐵馬。裁判官判刑時指，就楊在求情信中指早年的示威大致和平，案發時作錯誤的決定，但裁判官指其說法不合理，又指任何人受傷都令人遺憾，但不接納此作為減刑理由，最終判他監禁9個月。



被告楊子俊(31歲，報稱商人），被控於2019年6月12日，分別在金鐘夏慤道和添華道交界、香港政府總部外，及在夏慤道、添華道及紅棉路交界、中國解放軍駐港部隊大廈外，連同其他人參與非法集結。

被告楊子俊今承認兩項非法集結罪，被判囚9個月。(資料圖片)

為減輕學校輿論壓力 主動辭去原有教職

辯方今求情指，被告在案中只是參加者，而他被射傷右眼，已屬失明，右眼留下殘影。辯方又指，被告任教時受學生歡迎和同事欣賞。而他為了減輕學校的輿論壓力，主動辭職。辯方又指，案發至今約3年間，被告被起底，其家人亦受電話滋擾。

辯方續指，被告現從事出版工作，並於近期出版烏克蘭的照片集，把40萬版稅損贈予烏克蘭難民。

裁判官判刑時指，被告在案發日由早上逗留至下午，目睹事件惡化。對於被告聲稱到場時打算和平集結，但裁判官指案發日下午時，現場已不和平，而警方亦需採取行動。裁判官指，任何人受傷都令人遺憾，但拒以此為減刑因素，最終決定判他監禁9個月。

被告楊子俊於案中右眼中槍。(資料圖片)

楊向警方防線搬鐵馬

案情指，有示威者於案發日早上於金鐘夏慤道聚集和堵路。警方曾發警告和施放胡椒噴劑，而示威者則衝擊警方防線。期間，戴眼罩的被告站在示威者之中，被拍到和他人向警方防線搬鐵馬。警方於下午2時許展開驅散，示威者則向警員掟硬物。

至下午4許，幾百人於中國解放軍駐港部隊大廈外集結，並有人警員掟磚物。被告當時亦身處示威者中，和他人移動鐵馬。其後警方施放催淚彈，令他的頭盔飛脫。被告下午5時到在伊利沙伯醫院急症室求醫，有警員認出他曾受訪，於是拘捕他。

案件編號：ESCC 564/2022