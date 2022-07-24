被控參與612金鐘非法集結　爆眼教師楊子俊社交平台稱下月擬認罪

拔萃女書院前通識科老師楊子俊，於2019反修例示威中遭子彈射爆右眼，他周六晚（23日）在社交平台表示，將會在8月中聆訊，承認曾參與2019年6月12日位於金鐘的非法集結。他解釋，從來沒有隱瞞曾參與當日示威活動，又形容心情一直不錯：「無需為我而感到特別難過。」他坦言最放心不下出版社營運，又表示若前同事、學生或相熟人士願意寫求情信予法庭考慮，可留意稍後的公布。



家人支持認罪選擇 楊子俊：從無隱瞞參與當日示威活動

楊子俊在其Facebook中表示，將在8月中的聆訊承認曾參與2019年6月12日位於金鐘的非法集結，並指：「希望關心我的人能盡早明白我的想法和決定，而非透過法庭新聞的結局去理解這件事。」他又指，從無隱瞞參與當日示威活動，與律師審視多項證據後看法一致，家人亦支持他的選擇，因此決定認罪。

稱前年決定留港已接受將就司法過程與刑罰付出的代價

楊子俊稱前年決定留港時，已接受將就司法過程與刑罰付出的代價。他強調，從三年前受槍擊直至這一刻，一直相信正面迎接困難、坦誠交代真相與所思所感，是作為香港教師應該作出的示範。

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他又指，近兩個月關注的是在司法過程前後，可做甚麼及應該做甚麼。楊子俊創辦的「山道文化」原訂在銅鑼灣舉行「香港人書展」，惟臨時獲場地業主告知，活動違反場地使用條款，被中止租用合約。楊表示，出版社的營運除了會計數的成人外，背後都是一些還很單純的年輕人在默默工作。